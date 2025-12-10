11 Aralık 2025, Perşembe
CANLI | Başkan Erdoğan Türkmenistan yolcusu! Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacak

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 14:03 Güncelleme: 11.12.2025 18:00
Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan çıkarması!

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a gidiyor. Ayrıca Erdoğan'ın, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a gidiyor. Başkan Erdoğan burada başta Rusya lideeri Putin başta olmak üzere çeşitli temaslar gerçekleştirecek.

CANLI ANLATIM
17:30 11 Aralık 2025

BAŞKAN TÜRKMENİSTAN'A GİTTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere "TUR" uçağıyla Türkmenistan'a gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a gitti.
12:38 11 Aralık 2025

BAŞKAN ERDOĞAN PUTIN İLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin yarın TSİ ile 12.00'da yapılması planlanıyor. Türkmenistan'dan canlı bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, zirvede ana gündem konusunun Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konuların olabileceğine dikkat çekti.

14:00 10 Aralık 2025

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

"ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILACAK"
Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir.

DEVLET LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."
 

