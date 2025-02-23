CANLI | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: MKYK listesi ve üyeleri belli oldu | A Takımı'nda sürpriz isimler

10:45 23 Şubat 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında bekleyen partililere hitap etti. Başkan Erdoğan, "Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz" diyerek partilileri selamladı. Erdoğan, salon dışında bekleyenlerin sayısının 60 bin olduğu açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.