CANLI | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: MKYK listesi ve üyeleri belli oldu | A Takımı'nda sürpriz isimler
AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlanıyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri de belli oldu. MKYK'da İYİ Parti'den istifa eden isimler Kürşat Zorlu ve Ünal Karaman, eski futbolcu Mesut Özil, Osman Gökçek ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı yer aldı. Kongreden en özel ve güncel detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Ahaber.com.tr tarihi kongreyle ilgili en güncel detayları anbean aktarıyor...
İŞTE MKYK ÜYELERİ
AK Parti'de MKYK ve MDK listeleri belli oldu.
MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)
ASIL ÜYE ADAYLARI
1. Abdulkadir Develi
2. Abdurrahman Akyüz
3. Ahmet Baha Öğütken
4. Ahmet Bilal Kıymaz
5. Ahmet Büyükgümüş
6. Ahmet Mücahit Arınç
7. Ali İhsan Yavuz
8. Ayşe Keşir
9. Aziz Babuşcu
10. Belgin Uygur
11. Cengiz Tokmak
12. Cihad Terzioğlu
13. Çiğdem Karaaslan
14. Derya Ayaydın
15. Dursun Ataş
16. Efkan Ala
17. Erkan Güral
18. Erkan Kandemir
19. Eyüp Kadir İnal
20. Fahrettin Yahşi
21. Fatih Sadullah Selam
22. Fatih Şahin
23. Fatma Betül Sayan Kaya
24. Fadime Zehra Şener
25. Gökhan Diktaş
26. Halit Yererbakan
27. Hamza Dağ
28. Hasan Basri Yalçın
29. Hayati Yazıcı
30. Haydar Ali Yıldız
31. Hilal Kalyoncu Koç
32. Hilmi Türkmen
33. Hülya Terzioğlu
34. Hüseyin Yayman
35. İdris Nebi Hatipoğlu
36. İsmet Gergerli
37. Kürşad Zorlu
38. Mahir Ünal
39. Mehmet Kırmızı
40. Mehmet Umut Tuncer
41. Melek Duman
42. Menderes Mehmet Tevfik Türel
43. Mesut Özil
44. Muhammed Faruk Acar
45. Mustafa Demir
46. Mustafa Elitaş
47. Mustafa Hulki Cevizoğlu
48. Mustafa Nedim Yamalı
49. Mustafa Özkan
50. Mustafa Şen
51. Naim Makas
52. Nihat Zeybetçi
53. Nilhan Ayan
54. Osman Gökçek
55. Ömer Çelik
56. Ömer Faruk Besli
57. Ömer İleri
58. Ömer Serdar
59. Önder Matlı
60. Sadettin Hülagü
61. Selçuk Sümer
62. Serap Yazıcı Özbudun
63. Serpil Kavrak
64. Sevan Sıvacıoğlu
65. Sevilay Tuncer
66. Seyithan İzsiz
67. Temel Başalan
68. Türk İslam Karakoç
69. Umut Arman Sonay
70. Ünal Karaman
71. Veli Arslan
72. Yusuf Ziya Yılmaz
73. Zafer Sırakaya
74. Zakir Avşar
75. Ziya Serdar Kılıç
YEDEK ÜYE ADAYLARI
1. Arzu Silin Günaydın
2. Aişe Nur Nacar
3. Barış Özerol
4. Burhan Çakır
5. Mücahit Yanılmaz
6. Fatime Yurduseven
7. Muhammed Emin Saraç
8. Cansın Yılmaz Yaşar
9. Emre Cemil Ayvalı
10. Davut Coşkun Şiviloğlu
11. Büşra Ergenç
12. Ceren Tuncer
13. Fehmi Küpçü
14. Jülide İskenderoğlu
15. Ensar Topçu
16. Serpil Yılmaz
17. Mahmut Eminmollaoğlu
18. Funda Ozan Akyol
19. Harun Armağan
20. Harun Çelik
21. İsmail Kaya
22. Kasım Bostan
23. Mehmet Ali Kurt
24. Mehmet Ali Okur
25. Mehmet Karabay
26. Mehmet Umur
27. Muhammed Ali Uçar
28. Murat Çiçek
29. Mustafa Hasgül
30. Mürsel Çavdar
31. Cemal Bekle
32. Ömer Arvas
33. Sevde Sena Dağlı Akdemir
34. Şebnem Kocaelçi Elgörmüş
35. Şevki Şar
MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)
ASIL ÜYE ADAYLARI
1. Abbas Aydın
2. Ayşe Deniz Çelik
3. Büşra Koyuncu
4. Cemaş Sarıhan
5. Mehmet Sarı
6. Melek Çiçek
7. Mir Sedrettin Karahan
8. Muaz Ergezen
9. Muhammet Ali Yılmaz
10. Ömer Faruk Sevgili
11. Salih Çetinkaya
12. Saliha Dönmez
13. Sena İpşirli
14. Zahir Soğanda
15. Zeynep Gül Yılmaz
YEDEK ÜYE ADAYLARI
1. Aydoğan Ahıakın
2. İsmail Can Gökbudak
3. Nureddin Çelik
4. Sinan Ensar Şahin
5. Yıldız Kara
BAŞKAN ERDOĞAN KONGRE SALONUNA BÖYLE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'ne geldi.
AK PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAYISI 19'A YÜKSELİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.
Tüzük değişikliği kapsamında 3 yeni başkanlığın ihdas edildiğini bildiren Yazıcı, "Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştiriliyor. 'Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' olmak üzere 3 yeni başkanlık kuruluyor." bilgisini paylaştı.
Böylelikle AK Parti Sözcüsü ile Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu AK Parti genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkarılmış olacak.
Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer almıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN SALONA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında bekleyen partililere hitap etti. Başkan Erdoğan, "Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz" diyerek partilileri selamladı. Erdoğan, salon dışında bekleyenlerin sayısının 60 bin olduğu açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.
Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.
Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.
KONGREDEN NOTLAR!
İşte bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kongreden notlar:
YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ
Kongrede, 26 Şubat'ta 71 yaşına girecek olan Başkan Erdoğan için bir yaş günü sürprizi hazırlanması bekleniyor.
DELEGELERE ÖZEL HEDİYE
Parti delegelerine ise özel üretim ve Cumhurbaşkanı imzalı kol saati dağıtılacak.
62 BÜYÜKELÇİ, 34 DIŞ MİSYON ŞEFİ DAVETLİ
Kongreyi 62'si büyükelçi, 34'ü dış misyon temsilcisi davetli olarak izleyecek.
DÜNYA MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ
Kongreyi yerli ve yabancı 700 medya mensubunun izlemesi bekleniyor.
ADINDA AK IŞIĞINDA İSTİKBAL
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.
Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:
"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."
Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.
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