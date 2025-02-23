Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması: Bize durmak duraksamak yok

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu Büyük Kongre'yle taçlandı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri de belli oldu. Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra teşekkür konuşması yaptı.

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