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Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması: Bize durmak duraksamak yok

Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması: Bize durmak duraksamak yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 15:06
AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu Büyük Kongre'yle taçlandı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri de belli oldu. Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra teşekkür konuşması yaptı.
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Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması: Bize durmak duraksamak yok
Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması
Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması
Başkan Erdoğan kongrede oyunu kullandı
Başkan Erdoğan kongrede oyunu kullandı
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