İşte AK Parti’nin yeni yönetimi! AK Parti MKYK üyeleri kimler? Mesut Özil...

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlandı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri de belli oldu. MKYK'da İYİ Parti'den istifa eden isimler Kürşat Zorlu ve Ünal Karaman, eski futbolcu Mesut Özil, Osman Gökçek ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı yer aldı.

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