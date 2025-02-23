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AK Parti MKYK adayları kimler? MYK’da kimler olacak? Yeni genel başkan yardımcıları kimler olacak?

AK Parti MKYK adayları kimler? MYK’da kimler olacak? Yeni genel başkan yardımcıları kimler olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 13:32
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a çıkarıldı. Buna göre, Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" şeklinde düzenlendi. Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere "81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)" fıkraları eklendi. Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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