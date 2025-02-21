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Türkiye'de soğuk hava etkisi | İstanbul kar altında! A Haber ekipleri nöbette

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Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 21.02.2025 09:41 Güncelleme: 21.02.2025 10:40
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İstanbul kar altında! A Haber ekipleri nöbette

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yüzünü bu sabah gösterdi ve Türkiye beyaz örtüye büründü. Megankent İstanbul'da hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşerken kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimi aştı. A Haber ekipleri yurdun birçok kesiminde haber nöbetini sürdürüyor. İşte tüm detaylar...

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası megakente ulaştı ve İstanbul kar yağışı etkisi altına girdi. İstanbul'da okullar tatil edildi. Kar yağışı bugün de aralıklarla etkili olacak.

AHaber CANLI YAYIN

İstanbul'da kar kalınlığı bazı yerlerde 40 santimetreye ulaşacak. Dün kentin yükseklerini beyaza bürüyen kar bu sabah yeniden başladı. Türkiye'de de kar etkisini sürdürüyor. Ekiplerimiz İstanbul ve yurt genelinde haber nöbetini sürdürüyor.

CANLI ANLATIM
10:18 21 Şubat 2025

ARABALAR KARA GÖMÜLDÜ

Sarıyer/ Ramazan Almaçayır: İstanbul’da gece boyunca yağan karın en fazla etkili olduğu yerlerden biri Sarıyer ilçesi oldu. Doğu Anadolu’da görmeye alıştığımız kar manzaraları İstanbul’da kendisini gösterdi. Burada arabalar kara gömüldü. Kar kalınlığı 20 santimi aşmış durumda.

İSTANBUL’DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Ara sokaklarda arabaların hareket etmesi oldukça güç. İstanbul’un son dönemde en fazla yağış aldığı günleri yaşıyoruz. Sarıyer’de yaşayan vatandaşlar tuzlama çalışmalarının yapılmasını istiyor. Hem araçlar hem yayalar için zorlu bir İstanbul sabahı oldu.

Cuma ve cumartesi için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Beyaz örtü İstanbul’u sardı. Sıcaklık değerleri sıfırın altına düşmüş durumda. Rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının 40 santime çıktığı yerler var.

ARABALAR KARA GÖMÜLDÜ
09:55 21 Şubat 2025

SICAKLIK -7 DERECE

Başakşehir/ İslim İstanbullu: Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Sibirya soğukları ülkemizi etkisi altına aldı. Başkaşehir’de şu anda kendini gösteren bir güneş var ancak bu oldukça aldatıcı çünkü hava oldukça soğuk. Şu anda termometreler 0 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık -7 dereceye kadar düştü.

İSTANBUL VE BALIKESİR’DE KAR ETKİSİ!

Bölgede şu anda kar yağışı yok ancak yerler bembeyaz ve kar kalınlığı burada ayak bileklerini aşmış durumda ve 10 santimden fazla. Buzlanma da başladı ve sürücüler oldukça dikkatli olmalı.

09:37 21 Şubat 2025

KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Üsküdar/ Aslı Bİlger Kutludağ: Bizler şu anda soğuk havası ve ayazıyla bilinen Çamlıca civarında bulunuyoruz ve burada sokaklarda kar görmek mümkün. Burada gizli buzlanma görmek mümkün. An itibarıyla ana yollar herhangi bir sıkıntı yok. Sabah ilk ışıklarıyla etkili olan kar yağışı şu anda ara ara yüzünü gösteriyor.

İSTANBUL’DA KAR FIRTINASI! ÜSKÜDAR HAVA NE DURUMDA?

Kar kalınlığı ise neredeyse 20 santimi bulmuş durumda. Arabalar kara gömülmüş durumda ve insanlar uzun süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi. Vatandaşlar kendilerince önlemler alarak kar yağışına hazırlık yapmış durumda.

08:20 21 Şubat 2025

CANLI YAYINDA KAZA ANI!

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına aldı. İstanbul’da güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

A HABER CANLI YAYININDA KAZA ANI!

Sarıyer’de haber nöbetini sürdüren Merve Özmen ile kameraman Ahmet Işık, sürücülerin zor anlarını aktardığı anda kaza meydana geldi.

08:00 21 Şubat 2025

TÜRKİYE'DE ALTAY FIRTINASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Yurdun birçok kesimi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da hava sıcaklığı -7 dereceyi görürken kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santime kadar geldi.  A Haber ekipleri yurdun birçok kesiminde haber nöbetini sürdürüyor. İşte tüm detaylar...

 

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