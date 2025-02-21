Türkiye'de soğuk hava etkisi | İstanbul kar altında! A Haber ekipleri nöbette

10:18 21 Şubat 2025

Sarıyer/ Ramazan Almaçayır: İstanbul’da gece boyunca yağan karın en fazla etkili olduğu yerlerden biri Sarıyer ilçesi oldu. Doğu Anadolu’da görmeye alıştığımız kar manzaraları İstanbul’da kendisini gösterdi. Burada arabalar kara gömüldü. Kar kalınlığı 20 santimi aşmış durumda.

Ara sokaklarda arabaların hareket etmesi oldukça güç. İstanbul’un son dönemde en fazla yağış aldığı günleri yaşıyoruz. Sarıyer’de yaşayan vatandaşlar tuzlama çalışmalarının yapılmasını istiyor. Hem araçlar hem yayalar için zorlu bir İstanbul sabahı oldu.

Cuma ve cumartesi için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Beyaz örtü İstanbul’u sardı. Sıcaklık değerleri sıfırın altına düşmüş durumda. Rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının 40 santime çıktığı yerler var.