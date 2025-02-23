22 yıllık yolculukta yeni sayfa açılıyor! AK Parti'de değişim ve yenilenme rüzgarı
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 'Adında AK, Işığında İstikbal' sloganıyla düzenlenen kongrede 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. MKYK ve MYK’da değişiklikler öngörülürken, 100 binden fazla kişinin katılım göstereceği kongreye 9 siyasi parti ve 95 büyükelçi davet edildi. Erdoğan, saat 10.00'da başlayacak kongre öncesinde yaptığı paylaşımda 'Yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak' dedi.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
AK PARTİ BÜYÜK KONGREYE HAZIR
Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.
LİSTELERDE DEĞİŞİM BEKLENİYOR
Büyük Kongrede 110 kişilik MKYK ve MYK'da değişiklik yapılması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları yaptığı son toplantıda konuyu ele aldı.
BÜYÜK KATILIM BEKLENİYOR
100 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilmesi beklenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'sine 9 siyasi parti davet edildi. 95 büyükelçinin katılım bildirdiği ve 13 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin ağırlanacağı Kongrede yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireyler de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
ALLAH'IN İZNİYLE YARIM KALAN HİÇBİR HİKAYE OLMAYACAK...
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.
Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:
"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."
3 KASIM 2002'DE TEK BAŞINA İKTİDARA GELDİ
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.
Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.
İktidar partisi olan AK Parti, ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.