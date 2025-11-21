21 Kasım 2025, Cuma
CANLI | Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak! Güney Afrika’da G20 rüzgarı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 09:39 Güncelleme: 21.11.2025 09:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidiyor. Başkan Erdoğan dünya liderleriyle görüşecek.

CANLI ANLATIM
09:20 21 Kasım 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’ne katılacak.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilgin son bilgileri paylaştı. İşte Hacıalioğlu’nun açıklamalarından derlenenler:

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra burada olacak ve kendisi Güney Afrika'ya gidiyor. Güney Afrika'nın iki başkenti var Cape Town ve Johannesburg. Başkan Erdoğan Johannesburg'a gidiyor. Çünkü G20 Liderler Zirvesi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20'ye katılacak. 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarda hem hitaplarına şahitlik edeceğiz hem de tabii ki ülke liderleriyle yapacağı görüşmeler oldukça önemli olacak.

Güney Afrika G20'ye ev sahipliği yapıyor, oldukça önemli. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırıma ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan ülkelerden bir tanesiydi ve bu kapsamda da oldukça etkin ülkelerden bir tanesi. Tabii ki G20 Liderler Zirvesi aslında birçok konu başlığını ele alacak. Geçtiğimiz günlerde bu hususta İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımını gerçekleştirmişti. Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik ana teması altında icra edilecek bir zirveden söz etmekteyiz.

TRUMP VE PUTIN KATILMAYACAK!

Tabii ki buraya katılacak liderlerle yapılacak görüşmeler de oldukça önemli olacak. Putin ve Trump katılmıyor, bunu belirtmekte fayda var. Özellikle Trump'ın Güney Afrika'ya ilişkin bazı eleştirileri vardı. Putin de tabii ki şu an için farklı bir gündem üzerinden ilerliyor. Bu programa katılmıyorlar, zirveye katılmıyorlar. Ancak tabii ki birçok ülke liderinin orada olması ve yapılacak temaslarla birlikte aslında ülkeler arası ilişkiler ve G20'nin ortaya koyacağı vizyonu daha net bir şekilde göreceğiz.

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılanacak. Tabii ki buradaki yapılacak görüşmeler oldukça önemli. İsrail'in Gazze'deki katliamları ve soykırımları diyoruz.

Başkan Erdoğan'ın kurmayları, kabineden önemli isimlerin de yine bu ziyarette ve zirvede olması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ

İfade ettiğimiz gibi Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan en güçlü soykırım davası olarak görülüyor İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin Güney Afrika'nın başlatmış olduğu süreç ve Türkiye de tabii ki bu sürece dahil oldu. Özellikle Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak tabii ki bu hususta; İsrail'in Gazze'deki katliam ve soykırımlarına ilişkin, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından oldukça önemli olacak.

Yine Çin Devlet Başkanı'nın zirveye katılması beklenmiyor onu da belirtelim ancak üst düzey bir temsil gerçekleşecek zirvede. Tabii ki burada yapılacak görüşmelerle birlikte öte yandan yoksul ülkelere finansman sağlanması hususunun da enine boyuna görüşülerek ele alınması bekleniyor.

09:10 21 Kasım 2025

Başkan Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na geldi.
08:35 21 Kasım 2025

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.

Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Başkan Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek.

Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.

 

08:30 21 Kasım 2025

Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek. En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri kritik küresel meseleleri değerlendirecek.

