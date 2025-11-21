21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya gitti!

Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 09:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Johannesburg’a hareket etti. Putin ve Trump’ın katılmayacağı 22-23 Kasım'daki zirvede Başkan Erdoğan'ın öncelikli gündeminin İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve bölgeye insani yardım ulaştırılması olması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya gitti!
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Doğurganlık oranı felaket
"Doğurganlık oranı felaket"
Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!
Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!
Eşi üzerinden bahis oynayan yorumcu kim?
Eşi üzerinden bahis oynayan yorumcu kim?
Esenyurt’ta böcek ilacı zehirledi!
Esenyurt'ta böcek ilacı zehirledi!
Böcek ailesi otelde kilitli kaldı
Böcek ailesi otelde kilitli kaldı
11. Yargı Paketinin Meclis’e sunumu ertelendi!
11. Yargı Paketinin Meclis'e sunumu ertelendi!
Usulsüz reçete ile SGK’yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Usulsüz reçete ile SGK'yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!
DEM Parti adına imralı’ya gidecek o isim!
DEM Parti adına imralı'ya gidecek o isim!
1 milyon 913 bin hap ele geçirildi
1 milyon 913 bin hap ele geçirildi
Böcek ailesini ölüme götüren ilaçlama anları A Haber’de!
Böcek ailesini ölüme götüren ilaçlama anları A Haber'de!
Daha Fazla Video Göster