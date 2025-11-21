21 Kasım 2025, Cuma
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gitti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Johannesburg’a hareket etti. Putin ve Trump’ın katılmayacağı 22-23 Kasım'daki zirvede Başkan Erdoğan'ın öncelikli gündeminin İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve bölgeye insani yardım ulaştırılması olması bekleniyor.