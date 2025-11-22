CANLI | Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da diplomasi trafiği!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı. Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
KANADA BAŞBAKANI CARNE'YI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Kanada Başbakanı Carney ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
MIKTA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin G20'ye katılan ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Hazine Bakanı Edgar Amador ile birlikte fotoğraf çektirdi.
ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, iş birliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.
