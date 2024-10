A Haber savaş cephesinde! İsrail... Lübnan... İran... İşte savaş hattından en sıcak görüntüler

12:10 06 Ekim 2024

Ekber Karabağ: İsrail’den İran’a karşı her an bir saldırı yapılması an meselesi. Bu konuyla ilgili ülkede bir gerginliğin olduğunu da ifade edebilirim. Dün gece İran saatiyle yaklaşık 11 sularında başkent Tahran sarsıldı. Anında sosyal medyada ‘İsrail Tahran’ı vurdu’ yönünde iddialar konuşuldu. Daha sonra bunun esasında bir deprem olduğu anlaşıldı. Ülkede oldukça gergin bir hava hakim.

Gerginliği piyasalarda da görebiliyoruz. İran borsası son zamanlarda sürekli bir şekilde diğer kaybederken döviz fiyatları da her gün artmaya devam ediyor.



İran’da İsrail’in vurabileceği hedefler arasında İran’ın enerji kaynakları özellikle petrol ve gaz kaynakları geliyor.

Bugün İran Meclisi gizli bir oturum yaptı. İran’daki bazı kesimler Lübnan’a İran tarafından gönüllü asker gönderilmesiyle ilgili bazı konuları gündeme getirmektedir. Fakat İran Meclisi Dış Politika Komisyonu Sözcüsü bu konunun İran’ın şimdilik gündeminde olmadığını fakat Lübnan’a herkes destek veriyorsa İran’ın da onu destekleyeceğini bildirdi. İran’ın doğrudan bu savaşa girmediğine bir gerek olmadığını ifade ediyor.