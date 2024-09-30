İran’ın İsrail’e saldırılarının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Tarihi görüntüler sadece A Haber’de

14:03 02 Ekim 2024

İsrail "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini aralıksız vuruyor. A Haber ekibi Dahiye'ye girdi.

Ata Gündüz Kurşun: Yaklaşık 400 civarında medya mensubu buradaki gelişmeleri takip ediyor. İsrail'in vurduğu noktaları burada basın mensuplarına gösteriyorlar. İşte İsrail yıkımının vahşetinin boyutu bu.

Hurda yığınına dönen araçlar görüntülendi.

CANLI YAYINDA DÜŞTÜ

A Haber bölgedeki son durumu ekranlara taşırken pankart taşıyan bir kişinin ayağının kaydığı ve düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Kurşun: Şu anda dumanların yükseldiği İsrail tarafından vurulan binaların olduğu bölgedeyiz. Enkazın üzerinde Hizbullah mensupları var ve sloganlar atıldı. Şu ana kadar bu yangınlar söndürülebilmiş ve enkazlar kaldırılabilmiş değil. Hizbullah'ın bu konuda yetersiz kaldığını da söylemek mümkün.



TERS DÖNMÜŞ ARAÇ



Bölgede şu anda 400 civarında basın mensubu var. Burası aslında basın mensuplarının çok zor görev yapabildiği bir nokta çünkü patlamaların ardından Hizbullah üyeleri hiç kimseyi almıyor hatta bazen tutumları oldukça sert olabiliyor. Ancak şu anda Hizbullah'ın medya ofisi buraya bir basın turu düzenledi ve yaklaşık 400 civarında yerli ve yabancı medya mensubu buraya geldi. Bombalar atıldıktan sonra ters dönmüş bir aracı burada görebiliyoruz. Yıkılan binalarda birileri var mı yok mu bilinmiyor. Burada enkazlara yapılan müdahalede yetersiz kalıyor.





8-10 KATLI BİNALAR ZİNCİRİ



Bölgede 10 kattan aşağı bina neredeyse yok ama İsrail hiçbir şekilde sivil çoluk çocuk dinlemeden işte bu şekilde katliamlarını sürdürüyor. Etraftaki binaların yüksekliğini en az 8 katlı 10 katlı ve böyle süren yapılar zincirinden bahsediyoruz. Hizbullah'ın kalbi burası A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Dahiye semtindeyiz.





İSRAİL’İN TEHDİT MESAJLARI



Burada 5-6 dakika civarında yayın yapmaya izin veriyorlar sonra bölgeden böyle uzaklaştırılıyor medya mensupları. Hizbullah'ın medya ofisi şu anda İsrail tarafından vurulan bu noktaları medya mensuplarına gösterdi. Dahiye semtinin birçok noktası aslında boşaltılmış durumda. Çünkü vatandaşların telefonlarına İsrail tarafından “boşaltın” mesajlar gönderiliyor. Özellikle 2-3 gündür heronların Dahiye semti özelinde uçmaya devam ediyor.