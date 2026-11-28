Batum'da Beşiktaş taraftarı üniversite öğrencilerine bıçaklı saldırı

Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleşti. Boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını vermeyi reddeden 2 Türk genç, 3-4 kişilik Gürcü bir grup tarafından darbedildi. Saldırıda öğrencilerden biri omzundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri Gürcü makamlarıyla temasa geçti.