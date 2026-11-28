Batum'da Beşiktaş taraftarı üniversite öğrencilerine bıçaklı saldırı
Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleşti. Boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını vermeyi reddeden 2 Türk genç, 3-4 kişilik Gürcü bir grup tarafından darbedildi. Saldırıda öğrencilerden biri omzundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri Gürcü makamlarıyla temasa geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşanan olayların yankıları sürerken, bu akşam kentte yeni bir gerilim yaşandı.
Batum'da üniversite eğitimi gören Beşiktaş taraftarı 2 Türk genç, sokakta dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü bir grubun saldırısına uğradı. Batum Hilton Oteli yakınlarında meydana gelen olayda grup, gençlerden boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi. Türk gençlerin bu talebi reddederek atkılarını vermemesi üzerine saldırganlar iki öğrenciyi darbetti. Saldırıda öğrencilerden biri omzundan bıçaklandı.
YARALI ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ, BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU DEVREDE
Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Omzundan bıçaklanan üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırının ardından Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de vakit kaybetmeden devreye girerek olayla ilgili Gürcü makamlarıyla temasa geçti.