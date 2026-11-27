Filistin bayrakları sonrası Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi dünya basınında! Gürcü ve İsrail medyasının manşetleri dikkat çekti

Batum'daki Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşananlar uluslararası basının gündemine oturdu. Filistin bayrağı ve özgürlük pankartlarıyla tribünlerde sesini yükselten siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi maçın durmasına neden oldu. Beşiktaş yönetimi müdahaleyi orantısız güç olarak nitelendirirken bazı Gürcü ve İsrailli yayınların ağız birliği dikkat çekti. Polis şiddeti, gözaltılar ve Filistin'e destek mesajları böyle görmezden gelindi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan mücadeleye futbolun önüne geçen olaylar damga vurdu. Sözde güvenlik gerekçesiyle İstanbul'dan Gürcistan'ın Batum kentine alınan karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrakları ve özgürlük pankartları açmasının ardından yaşanan gerginlikle kesintiye uğradı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisi Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne müdahale etti. Görüntülerde polislerin taraftarlara biber gazı kullandığı, tribünlerde arbede yaşandığı ve bazı taraftarların yaralandığı görüldü. Hakem Morten Krogh, yaşanan olaylar üzerine karşılaşmayı durdurdu. Futbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına giderken Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarla iletişim kurarak gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından mücadele yeniden başladı. Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA 16 GÖZALTI! GÜRCİSTAN'DAN TARTIŞMALI SAVUNMA Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayların ardından yaptığı açıklamada 16 kişinin gözaltına alındığını ve üç güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, Beşiktaş taraftarlarının stadyuma yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymadığını, çeşitli nesneler attığını ve stadyumdaki koltuklara zarar vererek bunları güvenlik görevlilerine fırlattığını ileri sürdü.

Açıklamada, polis müdahalesinin Filistin bayrakları veya pankartlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki haberler kesin bir dille reddedildi. Gürcü makamları, olayların bayrak ve pankartlar açılmadan önce başladığını savundu. Ancak Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açmasının ardından polis müdahalesine ilişkin görüntüler ve uluslararası basında yer alan haberler, Gürcistan makamlarının açıklamalarının da sorgulanmasına neden oldu.