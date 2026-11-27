CANLI Bolu'da kayıp alarmı! 10 kız çocuğunun bulunduğu araç aranıyor
Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na geziye giden Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araçla dönüş yolunda saat 16.30'da irtibat kesildi. Kayıp alarmının ardından AFAD, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bölgede dron destekli arama kurtarma çalışması başlatırken, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da çocuklara ve görevlilere ulaşmak için bölgeye hareket etti.
Bolu'da endişelendiren olay! Kocaeli'den günübirlik gezi için yola çıkan çocukları taşıyan araçtan haber alınamaması üzerine bölgede alarma geçildi. 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin akıbeti merak edilirken, ekipler zamana karşı yarış başlattı.
CANLI ANLATIM
BURHANETTİN DURAN'DAN SAĞ DUYU ÇAĞRISI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağ duyu çağrısı yaparak şu ifadere yer verdi:
"Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir.
En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır.
Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."
A HABER BÖLGEDEN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
Bölgeden son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, bölgenin sıcaklık seviyesinin 1 derecelerde olduğunu ve ekiplerin hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı.
Gültekin, oldukça sık ormanlık alanda kaybolma vakasının yaşandığını belirtti.
ARAÇ DÖNÜŞ YOLUNDA GÜZERGAHINDAN SAPTI
Öte yandan yapılan açıklamalarda aracın dönüş yolunda bir sebeple dönüş güzergahından saptığı ve 16:30 sularında ise araçla irtibatın kesildiği belirtildi.