Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Yedigöller bölgesinde 10 kız çocuğu ve bakanlık personelinin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesine ilişkin açıklama yaptı:

"Bugün valimizin ve il müdürlüğümüzün bilgi vermesi ile çocuklarımız günü birlik bir gezi düzenliyor. Bakanlığımız koruma altında olan çocuklarımız için böyle etkinlikler düzenler. Fakat dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki gps bilgilerine ulaşılamıyor. Valiliğimiz haber verdi. AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz sahada şu an. Ben de yola çıktım bölgeye gidiyorum. İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve bakanlık personellerimize ulaşacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla ne gerekiyorsa yapıyor.

"SİNYAL 16:30'DA KAYBOLDU"

Araç dönüş yolunda normal güzergahından sapıyor. Saat 16.30 gibi sinyalizasyon kayboldu. GPS kayıtlarına da ulaşarak takip ediyoruz. Ormanlık alanın olduğu bir saha. Yoğun bir şekilde arama kurtarma operasyonları sürüyor. Son aldığımız sinyal üzerinden arama kurtarma operasyonları devam ediyor. Dönüş yolunda irtibat kayboluyor. Operasyonlar anında başlatıldı. Karadan ekiplerimiz sevk edildi, dron destekli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."