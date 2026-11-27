A Haber canlı yayınında konuyu ele alan sunucu Merve Türkay, Türkiye'nin hem 7 Ekim 2023 sonrasında hem de öncesinde Filistin ve Gazze'ye yönelik duruşunu dile getirerek Gazze'deki Malik El Astal'a, "Dün akşam bir başka dönüm noktası da yaşandı. İmkanınız oldu mu izleyebilmeye, nasıl karşılandı dün akşamki olaylar Gazze'de?" ifadelerini kullandı. Maçın Gazze'deki bazı kafelerde izlendiğini ve yaşananları arkadaşlarından öğrendiğini belirten Malik El Astal, "Yaşanan olaylar gerçekten çok can yakıcı. Beşiktaş taraftarlarının saldırıya uğraması canımızı çok acıttı ancak gurur duyuran bir şey vardı; o da Beşiktaş oyuncularının ve taraftarlarının verdiği tepki ile sesimizi ulaştırması. Gerçekten tüm dünyaya ulaştı" sözleriyle aktardı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği karşılaşmada, Filistin bayrağı, kaşkolu ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisinin biber gazı ve copla müdahale ettiği ve mücadelenin yaşanan olaylar nedeniyle 40 dakika boyunca durdurulduğu aktarıldı.

Gazze'deki arkadaşlarının ve tanıdıklarının haberleri takip ederek teşekkür mesajlarını iletmek istediğini kaydeden Malik El Astal, "Biz şu an bir video için hazırlama yapıyoruz, çocuklar videosu. Beşiktaş oyuncularına bir mesaj videosu inşallah yapacağız ve yaptıktan sonra size aktaracağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'den gelen desteğin kendileri için taşıdığı önemi vurgulayan Malik El Astal, "Bütün dünya karşımızda olduğu anda siz bizim yanımızda durdunuz, sesimizi ulaştırdınız her yere" sözleriyle aktardı. Sunucu ise yaşananların bir vazife olduğunu belirterek, İsrail'in uyguladığı politikalar ve kapalı olan sınır kapıları nedeniyle elden gelenin tamamının yapılamadığını ifade etti.

Gazze'nin güneyinde, İsrail askerlerine ve sınır hattına yakın bir noktadaki aşevinde bulunduklarını belirten Malik El Astal'ın konuşması sırasında yayına art arda şiddetli patlama sesleri yansıdı. Seslerin kaynağının sorulması üzerine duruma açıklık getiren Malik El Astal, "Az önce duyduğunuz gibi bir bombalama olmuştu. Bu bir saldırı gürültüsü. Yakın bir bölgeye saldırdı şu an. İnşallah bu saldırıda hiçbir şehidimiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR GASP EDİLDİ

Bulundukları aşevine gıda temininin nasıl sağlandığını anlatan Malik El Astal, gıda ihtiyaçlarını karşılamanın gün geçtikçe zorlaştığını ifade ederek yakındaki kamplara ve ailelere yemek dağıtarak zor olan hayat şartlarının hafifletilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Sunucunun, Gazze hükümeti tarafından açıklanan istatistiklere göre İsrail'in yardımların en fazla yüzde 33'ünün girişine izin verdiğini hatırlatarak bölgeye nelerin ulaştığını sorması üzerine Malik El Astal, İsrail'in yemek yapma ihtiyaçları ile gaz ve odun gibi malzemelerin girişini kısıtlayarak şartları daha da zorlaştırdığını söyledi. Yardımların ulaşımında yaşanan sorunlara değinen Malik El Astal, "Refah kapısında İsrail'in işlettiği hırsızlar oluyor ve az olan yemekler girdiğinde bu yemeklerin çoğu çalınıyor, bize yeniden ve çok pahalıya satılıyor. Altı sıfır maddi durumları olan ailelerin bu gıdaları alması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İnsani yardımların yalnızca küçük bir kısmının bedava olarak halka ulaştığını savunan Malik El Astal, "Bu kısım hiçbir şekilde ailelere yetmiyor. Çok küçük bir bölgede yaklaşık 900 bin kişi yaşıyor ve ne kadar gelse gelsin maalesef yetmiyor" sözleriyle aktardı.