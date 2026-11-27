TFF UEFA NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNACAK Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), taraftarlara yönelik müdahaleyi kınayarak olayların aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için UEFA başta olmak üzere uluslararası merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacağını duyurdu. Beşiktaş yönetimi de UEFA ve Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu nezdinde girişim başlattı.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA AKSİLİK YAŞANDI

Beşiktaş'ın Gürcistan'da yaşadığı sıkıntılar dönüş yolculuğunda da devam etti. Batum Havalimanı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından İstanbul'a gitmek üzere havalandı.