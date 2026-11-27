Beşiktaş'ın olaylı Gürcistan deplasmanı! Siyah-beyazlı kafile İstanbul'a döndü
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Gürcistan deplasmanında peş peşe olumsuzluklar yaşandı. Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisinin sert müdahalesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken dönüş yolunda hava engeline takılan siyah-beyazlı kafile, yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından İstanbul'a ulaştı. İstanbul'a ulaşan Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü yaptığı açıklamada "UEFA ceza verirse razıyız. Türkiye bizim arkamızdaydı. Teşekkür ederiz" dedi.
Beşiktaş'ın Gürcistan yolculuğu, karşılaşma öncesinde yaşanan olumsuzluklarla başladı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş yapamadı. Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirilen uçaktaki kafile, kara yoluyla Gürcistan'a ulaştı.
FİLİSTİN BAYRAĞINA SERT MÜDAHALE
Karşılaşma öncesinde tribünlerde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarları, Gürcistan polisinin sert müdahalesine maruz kaldı. Filistin'e destek mesajları veren taraftarların ellerindeki bayraklar alınmaya çalışılırken tribünlerde gerginlik yaşandı.
İSRAİLLİ FUTBOLCULARIN ELİNİ SIKMADILAR
Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde İsrailli rakiplerinin elini sıkmadı. Tribünlerde ise siyah-beyazlı taraftarlar Filistin'e destek tezahüratlarında bulundu.
MAÇ YARIDA DURDU
Karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde yeniden olaylar çıktı. Gürcistan polisinin taraftarlara biber gazı ve copla müdahale etmesi üzerine mücadele durduruldu. Hakem heyeti ve futbolcular soyunma odasına giderken bazı taraftarlar yaralandı. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalenin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve çok sayıda spor kulübü, Beşiktaş camiasına destek mesajları yayımladı. Türk futbolunun ezeli rakipleri, Batum'da yaşananlar karşısında dayanışma örneği sergiledi.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaşanan olaylara ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gürcü mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI İNSANLIĞIN SESİ OLMUŞTUR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beşiktaş taraftarlarına yönelik şiddete tepki göstererek "Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur" ifadelerini kullandı.