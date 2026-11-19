Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak fitne girişimlerine karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi. Belediyelerin yolsuzluktan kurtarılması ve Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştırılması konusunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için, burada dile getireceğiniz görüş, öneri ve fikirler için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.
"AK PARTİ MAKİNE GİBİ İŞLEYEN BİR HAREKET"
Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir. AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş hâlidir.
Şüphesiz bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür. Bugünlere yine sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarının gayretleriyle gelmiştir. Allah'ın izniyle aynı şekilde büyümeye, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyütmeye inşallah devam edecektir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan, böylesine güçlü bir teşkilatla yol yürümekten, sizlerle birlikte Büyük Türkiye davasına, Güçlü Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan, pusulası da prensibi de önceliği de daima millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Rabbim şu muhabbetimizi, şu kardeşliğimizi, şu muazzam dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, AK Parti olarak 81 ilimizde, 922 ilçemizde, mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, milletimizle buluşmaya, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizden mahalle başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyor, hasbihâl ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla her yaştan, her kesimden, her görüşten insanımızla hemhâl olmayı, 86 milyonun talep ve beklentilerine kulak vermeyi, sorunları tek tek not etmeyi sürdürüyoruz. Esnafımızın dükkânına misafir oluyoruz. Çiftçimizle tarlasında buluşuyoruz. Gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızla istişare ediyoruz. Şunu bir kere daha çok açık ve net belirtmek durumundayım. Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda, yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır.
"FİTNELERE KARŞI UYANIK OLACAĞIZ"
Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı her saniye uyanık olacağız. AK Kadrolar olarak en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. En güçlü dayanağımız kardeşlik hukukumuzdur. Her tuzağa ve senaryoya karşı teyakkuzda olacağız. Aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı uyanık olacağız.
"VİRÜSLERİ KAPIMIZA YAKLAŞTIRMAYACAĞIZ"
Kardeşlerim, bu uyarıyı bilhassa şunun için yapıyorum. Bakınız, teşkilat olarak, AK kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizim en güçlü dayanağımız aramızdaki kardeşlik hukukudur. Bizim en kıymetli varlığımız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bizim en bariz vasfımız birbirimizi sadece Allah için sevmemizdir. Bunlara gölge düşürülmesine hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Sizlerle birlikte tüm teşkilatımdan bu konularda çok dikkatli olmalarını beklediğimi bir kere daha hatırlatıyorum. Dün grup toplantımızda da söyledim. Başkaları ne derse desin, biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz sadece millete hizmet için koşturacağız. Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan. Bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var. Tek gündemimiz vardır. O da milletimize, şehirlerimize, seçmenlerimize gece gündüz demeden aşkla hizmet etmektir. Bunun haricindeki her konu suyun üzerine yazı yazmak gibi gelip geçicidir. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gayret yoksa tevfik de yoktur. Gayret eden için Allah'ın izniyle tevfik mukadderdir. Onun için asla rehavete kapılmayacağız. 24 yıldır her gün yaptığımız gibi bugün de, yarın da çok çalışacağız, emek vereceğiz, hizmet edeceğiz, ter dökeceğiz, gönül kazanacağız. Boş vermişlik, adam sendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız. Milletin emanetini gözümüz gibi, namusumuz, şerefimiz gibi koruyacak ve kollayacağız.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır. Türkiye en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur.
"TÜRKİYE'NİN KRONİK SORUNLARINA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"
Milletin emanetine ihanet eden, ahlaksızların sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini düzgün yapanlarda ödüyor. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yarım asırdır terör meselesi dahil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.
Biz aklı selimin, sağduyunun çözüm iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Herkesten görüş ayrımcılıklarını bir tarafa bırakıp bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor
AK Parti ailesine katılacak olanlara Büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılar işler yapmayı nasip eylesin. "