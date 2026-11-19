Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Fitnelere karşı uyanık olacağız (Foto: AA)



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için, burada dile getireceğiniz görüş, öneri ve fikirler için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

"AK PARTİ MAKİNE GİBİ İŞLEYEN BİR HAREKET"

Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir. AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş hâlidir.

Şüphesiz bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür. Bugünlere yine sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarının gayretleriyle gelmiştir. Allah'ın izniyle aynı şekilde büyümeye, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyütmeye inşallah devam edecektir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan, böylesine güçlü bir teşkilatla yol yürümekten, sizlerle birlikte Büyük Türkiye davasına, Güçlü Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan, pusulası da prensibi de önceliği de daima millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Rabbim şu muhabbetimizi, şu kardeşliğimizi, şu muazzam dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, AK Parti olarak 81 ilimizde, 922 ilçemizde, mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, milletimizle buluşmaya, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizden mahalle başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyor, hasbihâl ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla her yaştan, her kesimden, her görüşten insanımızla hemhâl olmayı, 86 milyonun talep ve beklentilerine kulak vermeyi, sorunları tek tek not etmeyi sürdürüyoruz. Esnafımızın dükkânına misafir oluyoruz. Çiftçimizle tarlasında buluşuyoruz. Gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızla istişare ediyoruz. Şunu bir kere daha çok açık ve net belirtmek durumundayım. Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda, yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır.