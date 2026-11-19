TikTok ve YouTube canlı yayınında sömürü düzeni: Çocukları oyun ve eğlence diye zehirliyorlar
Küresel teknoloji devlerinin kâr hırsı, çocukları ve gençleri hedef alan organize bir bataklığa dönüştü. TikTok ve YouTube’daki gibi denetimsiz platformlarda milyonlarca gencin izlediği yayınlarda alkol, kumar, uyuşturucu ve cinsel içerikler oyun süsü verilerek masumlaştırılırken, Kâbe tavafından sanal cenaze törenlerine kadar kutsal değerler dijital hediye tuzağına alet edildiği belirlendi. Uzmanlar dijital hediye sistemi üzerinden milyarlarca liralık kara para aklandığı ve ulusal güvenliğin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.
Hızla büyüyen sosyal medya platformlarındaki denetimsizlik büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. Milyar dolarlık teknoloji devleri, daha fazla para kazanmak uğruna gençlerin hayatını tehlikeye atıyor. Çoğu çocuk ve gençlerden oluşan milyonların oynadığı oyunlarda ve izlediği YouTube videolarında, alkol, kumar, uyuşturucu ve cinsel içerikli reklamlarla kötü alışkanlıklar eğlence ve oyun gibi gösterilerek masumlaştırıldı.
Sabah'ın haberine göre Hiçbir denetime tabi tutulmayan ve yapay zekâ araçlarının kullanılmaya başlandığı canlı yayınlarda, prim ve haksız kazanç elde etmek isteyen şahıslar kutsal mekânları ve dini ibadetleri dahi oyun malzemesi haline getirdi.
Yayınlarda, Kâbe-i Muazzama'nın 3D görselleri kullanılarak "Kâbe Tavaf" adı altında bir etkileşim oyunu kurgulandı. Para karşılığı girilen halaylar, sıra gecelerinin ardından, Şehzade Mustafa anısına cenaze töreni düzenlendi. Törene katılmak için hediye göndermek durumunda kalan kullanıcılar, istismarcıların kurbanı haline geldi.