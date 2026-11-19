Tiktok ve YouTube'deki tehlikeye dikkat çeken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İletişim Uzmanı Dr. Nazif Kutay Erden bu sistemin 2 büyük tehlikeyi beraberinde getirdiğini vurguladı. Erden, "Eğer bu kontrolsüz gidişata dur denilmezse, toplumun ahlak ve çalışma düzeni bozulacak. Gençler artık okuyup meslek edinerek para kazanmak yerine, ekranda kendini teşhir edip hediye toplayarak kazanç elde etmeyi hedefliyor. Daha fazla para kazanmak için aile mahremiyetinin yok sayıldığı, hatta çocukların ve engelli bireylerin canlı yayınlarda kullanıldığı bu düzen toplumumuzu içeriden çürütüyor. İkinci tehlike ise doğrudan ülke güvenliğidir. Terör örgütleri ve suç çeteleri, bankalara yakalanmadan milyonlarca doları bu yayınlar üzerinden yurt dışına saniyeler içinde aktarabilir hale geliyor" dedi.

BİR KARA PARA ÇARKI

Denetimsiz para trafiklerine dikkat çeken Erden, "Kağıt üzerinde bu gelirler vergilendiriliyor gibi görünse de arka planda dev bir kara para çarkı dönüyor. Birkaç gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın yaptığı operasyonda, TikTok canlı yayınlarındaki hediye sistemi üzerinden tam 1.9 milyar liralık şüpheli para trafiği yakalandı. Suç örgütleri yasa dışı yollardan kazandıkları paraları gül, aslan gibi dijital hediyelere çevirip yayıncılara gönderiyor, ardından komisyon kesip nakit olarak geri çekerek parayı aklıyor. Özellikle olağan dışı işlem hacimleri ve kısa süre içinde yapılan yüksek tutarlı hediye gönderimlerinin finansal güvenlik açısından dikkatle ele alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.