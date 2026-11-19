Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, aralarında büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 9 isim AK Parti'ye katıldı. Yeni katılımlara ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" ifadelerini kullandı. İşte AK Parti'ye katılan isimler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"HOŞ GELDİNİZ SEFALAR GETİRDİNİZ"

Başkan Erdoğan konuşmasında AK Parti'ye yönelik yeni katılımlara ilişkin "Bugünkü İl Başkanları Toplantımızda aynı zamanda bir katılım törenini de gerçekleştiriyoruz. Birazdan AK Parti ailesine katılacak olan büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine bu çatı altında başarılı hizmetler yapmayı nasip eylesin. AK Parti'nin her kademesiyle, her mensubuyla daima yanlarında olacağını önemle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (Yeni Parti)

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir (CHP)

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (CHP)

Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (CHP)

Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu (CHP)

Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara (İYİ Parti)

Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altiok (CHP)

Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç

Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya

YÜCEER KÜRSÜYE ÇIKTI

AK Parti saflarına katılarak rozetini takan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, partilileri selamladığı ilk konuşmasında önemli mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisini sıcak bir şekilde karşılayan AK Parti ailesine yürekten teşekkür eden Yüceer, Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek ve şehrin potansiyelini daha ileriye taşımak için yeni bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

"VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR"



AK Parti'ye katılımının ardından kürsüye çıkan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, konuşmasına salondakilere duyduğu heyecanı ve mutluluğu paylaşarak başladı. Görev anlayışını ve meslek hayatını özetleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle kendimden biraz söz etmek istiyorum. 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendime şiar edinerek bugüne kadar üstlendiğim bütün görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hekimliğimi de milletvekilliğimi de başkanlığımı da aynı anlayışla, aynı inançla, aşkla yaptım, yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"TEKİRDAĞ'A DAHA FAZLA HİZMET İÇİN YENİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUM" Siyasetteki temel yaklaşımına ve Tekirdağ için aldığı yeni kararın gerekçesine değinen Yüceer, "Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğumuz gönül bağı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ'a duyduğum sevgi ve sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum." sözleriyle aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ AİLESİNE TEŞEKKÜR: "ALLAH MAHCUP ETMESİN"

Kendisini karşılayan AK Parti teşkilatına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Yüceer, gelecek hedeflerine ilişkin mesajlar da verdi. Tekirdağ'ın potansiyelini daha yukarı taşıyacaklarına olan inancını dile getiren Yüceer, "Öncelikle beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi de bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteği, emeği, güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve mavi gözlü şehrim Tekirdağ'ımızı, inşallah potansiyelini daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

CANDAN YÜCEER KİMDİR? Candan Yüceer, 1973 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Tekirdağ Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekirdağ Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tekirdağ Tabip Odası üyeliği görevlerinde bulundu. 24'üncü, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönemde CHP'den Tekirdağ Milletvekili seçildi, 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini de ziyaret edip bu konuda da çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret edip, madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği de yaptı. İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

AK PARTİ'YE KATILAN BÜŞRA ÖZDEMİR'DEN İLK SÖZLER! "ANTALYA İÇİN YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

AK Parti saflarına katılarak rozetini takan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kürsüden yaptığı ilk konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. 12 yıllık yerel yönetim tecrübesinde Antalya'nın ihtiyaçları için iş birliği kurup çözüm üretebildiği iradenin AK Parti iktidarı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok" diyerek şehir için yepyeni bir sayfa açtıklarını ilan etti.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Büyük AK Parti ailesine katılım göstermesinin ardından kürsüye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, konuşmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, bakanları, milletvekillerini, kadın ve gençlik kolları başkanlarını, il başkanlarını, teşkilat yönetimlerini ve Antalyalı hemşehrilerini selamlayarak başladı. Samimi ve sıcak karşılama için teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Belediye başkanlarım ve meclis üyelerimizle birlikte Antalya için önemli bir adım atmaktan, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir geleceğe sizlerle birlikte yürüyecek olmaktan büyük onur duyuyorum. Bugüne kadar üstlendiğim her görevde önceliğim, evladı olmaktan gurur duyduğum Antalya ve Antalyalı hemşehrilerim oldu. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar her bir vatandaşımıza eşit hizmet götürmek için gayret gösterdim. Antalya'mız yerli yabancı yaklaşık 30 milyon dünya vatandaşını misafir eden, 77 milletten insanı bağrına basan barışın ve huzurun kenti, Yörüklerin kadim hoşgörüsünün şehri. Bugün bu anlayıştan gelen biri olarak Antalya için büyük bir adım atıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM ÜRETEBİLDİĞİM İRADE AK PARTİ İKTİDARI OLMUŞTUR"

Yerel yönetimdeki geçmişine ve son 17 aylık başkan vekilliği dönemine değinen Özdemir, neden AK Parti saflarına katıldığını da açık sözlülükle anlattı. Hizmet noktasında iş birliği yapabildiği adresin AK Parti iktidarı olduğunu vurgulayan Özdemir, "12 yıllık yerel yönetim tecrübemin, özellikle son 17 aylık başkan vekilliği sürecimin bana gösterdiği çok önemli bir gerçek var. Antalya'nın ihtiyaçlarını konuşabildiğim, projelerimizi birlikte hayata geçirebildiğim ve çözüm üretme noktasında iş birliği kurabildiğim irade; bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz ve AK Parti iktidarı olmuştur. Antalya'ya kendini adamış yol arkadaşlarımla birlikte bu kısa sürede hayata geçirdiğimiz çalışmaların hem Antalyalı hemşehrilerimiz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir görmesi bizlere güç ve şevk verdi. Bugün bizi buraya getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ufku ile bizim Antalya'ya dair hayallerimizin, hedeflerimizin ve hizmet anlayışımızın aynı noktada buluşmasıdır." sözleriyle aktardı.

"ANTALYA'NIN SİYASİ TARTIŞMALARA HEBA EDECEĞİ VAKTİ HİÇ YOK" Antalya'nın çözüm bekleyen temel sorunlarına dikkat çeken Büşra Özdemir, şehrin vakit kaybetmeye tahammülü olmadığını belirtti. Yörük kültürünün dayanışma ruhuna vurgu yapan Özdemir, "Antalya'mızın ulaşımından altyapıya, su yönetiminden tarıma, çevreden sürdürülebilir turizme kadar çözüm bekleyen çok önemli meseleleri var. Antalya'nın kaybedecek zamanı yok, Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok. Bizim için Antalya'nın beklenti ve ihtiyaçları her şeyin üstündedir. Anadolu'da bizim Yörük kültürümüzde de karşılığı olan güzel bir söz vardır; 'Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar.' Bizler Torosların eteklerinde dayanışmayı, üretmeyi, zorluklar karşısında yılmamayı ve birlikte başarmayı bilen bir kültürün evlatlarıyız. Ben Antalya'nın önündeki meselelerin de ortak akıl, dayanışma ve güçlü bir iradeyle aşılacağına ve bu siyasi iradenin adresinin AK Parti ailesi, AK Parti vizyonu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

COP31 TEŞEKKÜRÜ VE ANTALYA'YA SÖZ: "YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in Antalya'ya kazandırılması dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, Antalyalılara da kalıcı eser sözü verdi. Antalya'nın tüm ilçelerinin ihtiyacını gözeteceklerini belirten Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanım, COP31'in Antalya'ya kazandırılmasında gösterdiğiniz üstün diplomasi başarısı ve zirvenin şehrimize kattığı tarihi fırsatlar için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi de sizin liderliğinizde bu uluslararası başarıyı kalıcı yatırımlarla taçlandırmak ve Antalya'yı çağdaş şehircilikte dünyaya örnek gösterilen bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Antalyalı hemşehrilerime de buradan söz vermek istiyorum; Antalya için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu dönemde her ilçemizin ihtiyacını gözeterek daha fazla hizmet ve kalıcı eser üreteceğiz. Bu vesileyle bizlere gönlünü açan, birlikte yürüyeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında AK Parti ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hedefimiz büyük, sorumluluğumuz ağır, kararlılığımız tam, yolumuz açık olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." sözleriyle aktardı.