Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 'ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında öne çıkardığı yerlileştirme hedefinin önemine dikkat çeken Doğaner, Akkuyu'nun yalnızca elektrik üretimiyle değil, teknoloji ve yetişmiş insan gücüyle de Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin 70 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeyi hedeflediği nükleer enerji hayalinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile kritik aşamaya gelindi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projedeki yerlileştirme tutarının en ihtiyatlı hesaplamayla 16 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner , Antalya'da Likhachev ile gerçekleştirdiği görüşmede Akkuyu'nun son durumunu, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki kazanımlarını ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldı.

Likhachev, Akkuyu'da ulaşılan yerlileştirme tutarını "en ihtiyatlı hesaplamayla 16 milyar dolar" olarak verdi. Ardından üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken şu cümleyi kurdu: "Santralin toplam maliyetinin neredeyse yarısına karşılık gelen değer, Türk uzmanların emeğiyle ortaya çıktı."

Türkiye, 70 yılı aşkın süredir nükleer santral hayali kuruyor. Bu uğurda nice adımlar atıldı, nice girişimler sonuçsuz kaldı. Nükleere elini uzatanlar siyasi bedeller ödedi. Ama bu kez farklı. Yetmiş yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine artık yalnızca bir adım kaldı.

(Foto: ahaber.com.tr)

Elbette bu tablo tesadüf değil. Bir geçmişi, bir stratejisi, bir siyasi iradesi var.

2017'de açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın üç temel ayağından biri yerlileştirmeydi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sanayi, teknoloji ve yetişmiş insan gücü meselesi olduğunu ısrarla vurguluyordu. Akkuyu'nun temeli de o dönemde, 2018 yılında atıldı. Bugün konuştuğumuz 16 milyar dolar, işte o stratejik tercihin somut karşılığı.

Peki, sonuca ne kadar kaldı? Likhachev, bir maraton benzetmesi yaptı: "42 kilometreden fazla koştuk. Artık göğsümüzle kırmızı finiş şeridine dayanmış durumdayız."

Akkuyu'da birinci ünitede sıcak testler için izin bekleniyor. Ardından fiziki çalıştırma lisansı ve yakıt yükleme süreci gelecek.

Likhachev "Önümüzdeki yıl, nükleer enerjiden üretilen ilk kilovatsaatlerin Türkiye elektrik şebekesine verileceği yıl olacak" dedi.

Hedef, 2030 yılına kadar dört ünitenin tamamını devreye almak. Böylece Akkuyu'nun kurulu gücü 4.800 megavata, yani yaklaşık 5 gigavata ulaşacak. Dünyada dört ünitesi aynı anda inşa edilen başka bir nükleer santral bulunmuyor.

Likhachev "Akkuyu NGS uzun yıllar boyunca küresel nükleer enerji sektörü için bir vitrin niteliğinde olacak. Türkiye, nükleer enerjinin bu yeni '2.0' gelişim yolunun öncüsüdür. Denizcilik tabiriyle söyleyecek olursak, yeni ülkeler sizin 'dümen suyunuza' giriyor" dedi.