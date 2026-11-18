Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dünyadaki gelişmelere ve bölgedeki gerilime dikkat çeken Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani krize vurgu yaparak, "Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile, biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum…

Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran misafirlerimize hoş geldiniz diyor dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Allah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.

"SANCILI BİR SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ"

Grup toplantımızı oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilmediği medyaya ve ekranlara yansıyandan daha yıkıcı bir rekabetin yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

"GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Gazze'de havaların soğumasıyla birlikte insani bir kriz yaşanıyor. Altlarına sığınacakları bir çadır bile kalmamış soğuktan tir tir titreyen o Gazzeli yavruların hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. Gazze'de katliam suikast ayrımcılık tecrid tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Tabii burada İslam âleminin de ciddi bir özeleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.

Buraya babadan kalan hakla gelmedik. Halkın çilesine ortak olmak için geldik. Omuzlarımızdaki sorumluluğu hiç unutmadık.

Ayrıntılar geliyor...