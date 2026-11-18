İstanbul'da 'koç fırtınası' alarmı! Beklenen lodos geldi: Sahile çarpan dev dalgalar böyle görüntülendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Öğle saatlerinde hızı saatte 85 kilometreye ulaşan, gece ise yaklaşık 60 kilometre hızla esen lodos, Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce yükselerek kıyıya vuran dalgalar sahilde yürüyen vatandaşları ıslatırken, Kız Kulesi manzarası eşliğinde ortaya çıkan görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kuvvetli lodosun etkili olduğu İstanbul'da rüzgarın hızı gün içerisinde 85 kilometreye kadar çıkmıştı. Lodos İstanbul'da gece saatlerinde de etkisini devam ettirirken, İstanbul Boğazı'nda metrelerce dalgalar oluştu. Rüzgar hızı yer yer 60 kilometre hızlara ulaştı.
BEKLENEN YAĞIŞ İSTANBUL'DA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
Meteoroloji'nin İstanbul dahil 12 il için verdiği sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısının ardından megakentte beklenen yağmur başladı. Şiddetli lodosla birlikte etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle yetkililer, olası su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.
KOÇ FIRTINASI MARMARA'YA GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarıları, başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok bölgede karşılık buldu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, kentte fırtına ve kısa süreli sağanak yağış görüldü. Lodosun hızı ise saatte 85 kilometreye kadar ulaştı.
ÜSKÜDAR SAHİL'DE DEV DALGALAR
"Koç Fırtınası" olarak adlandırılan kuvvetli lodos nedeniyle kentte metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu.
Üsküdar sahilinde yürüyen vatandaşlar, dalgaların sahile ulaşmasıyla ıslanırken, bazı kişiler Kız Kulesi manzarası eşliğinde oluşan dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Dün gündüz saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodosun gece boyunca da devam ettiği ve kentte etkisini sürdürdüğü bildirildi.
VALİLİKTEN LODOS UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamı da kapsayan uyarı yapılmıştı. Gün içinde 85 kilometreleri bulan lodos gece saatlerinde de 60 kilometre hızlara ulaştı.
İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR: RİZE YÜKSEK RİSK ALTINDA!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelerin ardından A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.
Son radar verilerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Batı bölgelerde şu saatler itibarıyla yağış yok ancak Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de çok bulutlu ve kapalı bir hava var. Karadeniz'in doğusuna baktığımızda Rize'de çok kuvvetli bir yağış var ve yaklaşık bir saattir devam ediyor. O kuvvetli yağış Rize'de riskler oluşturmaya başladı. Rize'nin merkezi ve biraz daha Artvin'e doğru doğusu, Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış devam ediyor ama Rize özellikle bu saatlerde yüksek risk altında. Yüksek kesimlerde de yağışlar kar şeklinde" ifadelerini kullandı.
Doğu bölgelerdeki yağışlara da değinen Tek, "Doğu Anadolu'nun doğusunda Tunceli, Elazığ, Malatya ve birkaç saat öncesinde Adıyaman civarına kadar yağışlar vardı. Doğusunda da Bitlis, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Mardin yağış alan yerler arasında" sözleriyle aktardı.
DENİZ ULAŞIMINI KULLANACAKLARA FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Marmara, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve doğusu ile batısında yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Denizlerde ise Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Deniz ulaşımındaki aksamalara ve kuvvetli rüzgarın etki alanına dikkat çeken Adil Tek, "Bugün özellikle Marmara ve Kuzey Ege'yi etkileyecek kuvvetli güneyli rüzgarlarımız, lodos var. Marmara'da şiddetini artırmaya başladı, özellikle deniz üzerinde saatte 60-70 kilometreye kadar çıkıyor. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de lodos esen rüzgarı göreceğiz, şiddeti öğle saatlerinde 70-80 kilometreye kadar çıkacak. Ege'nin iç kesimlerinde Uşak, Afyon, Kütahya civarları ile İç Anadolu'nun güneyinde Aksaray, Niğde ve Karaman'da da kuvvetli rüzgar gün içerisinde etkili olacak" dedi. İptal edilen BUDO seferlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Tek, "Şu anda iptaller yaşanmışsa bu iptaller öğleden sonraki saatlerde de devam edecek. Lodos etkisini gece saatlerinden sonra, yarın sabah saatlerine doğru biraz daha azaltacak" değerlendirmesinde bulundu.