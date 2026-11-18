Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamı da kapsayan uyarı yapılmıştı. Gün içinde 85 kilometreleri bulan lodos gece saatlerinde de 60 kilometre hızlara ulaştı. İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, " Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarıları, başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok bölgede karşılık buldu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, kentte fırtına ve kısa süreli sağanak yağış görüldü. Lodosun hızı ise saatte 85 kilometreye kadar ulaştı.

Son radar verilerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Batı bölgelerde şu saatler itibarıyla yağış yok ancak Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de çok bulutlu ve kapalı bir hava var. Karadeniz'in doğusuna baktığımızda Rize'de çok kuvvetli bir yağış var ve yaklaşık bir saattir devam ediyor. O kuvvetli yağış Rize'de riskler oluşturmaya başladı. Rize'nin merkezi ve biraz daha Artvin'e doğru doğusu, Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış devam ediyor ama Rize özellikle bu saatlerde yüksek risk altında. Yüksek kesimlerde de yağışlar kar şeklinde" ifadelerini kullandı.

Doğu bölgelerdeki yağışlara da değinen Tek, "Doğu Anadolu'nun doğusunda Tunceli, Elazığ, Malatya ve birkaç saat öncesinde Adıyaman civarına kadar yağışlar vardı. Doğusunda da Bitlis, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Mardin yağış alan yerler arasında" sözleriyle aktardı.

DENİZ ULAŞIMINI KULLANACAKLARA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Marmara, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve doğusu ile batısında yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Denizlerde ise Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.