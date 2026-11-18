Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Marmara Denizi 'nde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

BUDO tarafından yapılan açıklamada, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Rüzgar hızının saatte 60 ila 80 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken, olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu (Foto: AA)

(Foto: AA)

İŞTE İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı ve Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.

FIRTINA UYARISI 19 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Marmara'nın kuzey ve doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Deniz ulaşımındaki aksamalara ve kuvvetli rüzgarın etki alanına dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün özellikle Marmara ve Kuzey Ege'yi etkileyecek kuvvetli güneyli rüzgarlarımız, lodos var. Marmara'da şiddetini artırmaya başladı, özellikle deniz üzerinde saatte 60-70 kilometreye kadar çıkıyor. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de lodos esen rüzgarı göreceğiz, şiddeti öğle saatlerinde 70-80 kilometreye kadar çıkacak. Ege'nin iç kesimlerinde Uşak, Afyon, Kütahya civarları ile İç Anadolu'nun güneyinde Aksaray, Niğde ve Karaman'da da kuvvetli rüzgar gün içerisinde etkili olacak" dedi. İptal edilen BUDO seferlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Tek, "Şu anda iptaller yaşanmışsa bu iptaller öğleden sonraki saatlerde de devam edecek. Lodos etkisini gece saatlerinden sonra, yarın sabah saatlerine doğru biraz daha azaltacak" değerlendirmesinde bulundu.