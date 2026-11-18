Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefine şu ana kadar 75 ülke desteğini açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31, ikinci haftasında devam ediyor. Zirvede 160'ın üzerinde ülkeden temsilciler, iklim değişikliğiyle mücadelenin hızlandırılması ve verilen taahhütlerin uygulamaya geçirilmesi için yoğun bir müzakere süreci yürütüyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında uygulamaya dönük açıkladığı en önemli hedeflerden biri, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi oldu. Türkiye'nin 35x35 elektrifikasyon hedefi, COP31 müzakerelerinin birinci haftası sonucunda ortaya çıkan ilk taslak metinde de yer aldı.

Müzakerelerde gelinen süreçte, 18 Kasım Türkiye saatiyle 09.30 itibarıyla 75 ülke Türkiye'nin 35x35 hedefine desteğini açıkladı. Bu ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Norveç, Güney Kore, İspanya, Japonya, Danimarka, Kanada ve Kırgızistan yer alıyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da AB'nin söz konusu hedefi onayladığını bildirdi. COP31 Müzakereler Başkanı Avustralya da 35x35 elektrifikasyon taahhüdünün "ilk imzacılarından" biri olduğunu açıklamıştı.

94 KURULUŞ TÜRKİYE'NİN HEDEFİNİ DESTEKLİYOR

İş dünyası ve sivil toplumdan 94 kuruluş, Türkiye'nin açıkladığı bu hedefi desteklediklerini bildirdi. Paris Anlaşması sonrası iklim değişikliğiyle mücadelede mutabakata varılan taahhütlerin hayata geçirilmesine odaklanılan COP31'de, küresel elektrifikasyon oranının mevcut yüzde 22 seviyesinden yüzde 35'e çıkarılmasıyla temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması amaçlanıyor. Bu taahhüdün, Dubai'de düzenlenen COP28'de kabul edilen, 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına, enerji verimliliğindeki iyileşme hızını 2 katına çıkarma ve emisyonları azaltma taahhüdüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Elektrifikasyonun, temiz enerji dönüşümünü hızlandıracağı, küresel ısınmayı sınırlandırmak amacıyla gösterilen çabaları tamamlayacağı ve sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla mümkün olduğunca 1,5 dereceyle sınırlama hedefine katkıda bulunacağı öngörülüyor. Öte yandan iklim bilimi dünyasının son raporları, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece limitini aşma riskinin çok yüksek olduğunu ancak emisyonları hızla düşürecek adımlarla bu aşımın geri döndürülebileceğini ortaya koyuyor.