Temel Aygün "ÇİKOLATA KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE PARA POŞETİ İLE 7-8 KEZ SEVKİYAT YAPTIM"



Savcılık sorgusunda para sevkiyatının detaylarını tek tek açıklayan Özkan, "Temel Aygün ile Mustafa Sarıgül ortak olduğu için evrakların düzenlenmesi ve aralarındaki para ilişkileri dolayısıyla iletişim halindeydim. Temel Aygün o dönem paket şeklinde parayı verir, ben de parayı saymadan Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan evine götürüp kendisine teslim ederdim" dedi.



Savcılığın para teslimatlarının ne zaman ve kaç kez yapıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirterek "Tahminim 4-5 ay önce Temel Aygün'ün Taksim'de bulunan oteline giderek çikolata kutusu büyüklüğünde ağzı kapalı para poşetini alıp Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan dairesine götürüp teslim ettim" dedi.

Mustafa Sarıgül PARALAR TİTANİC OTELİN ORTAKLIĞIYLA İLGİLİ



Yaklaşık 7-8 kez Temel Aygün'den para alarak Mustafa Sarıgül'e teslim ettiğini belirten muhasebeci, "Bu paralar Titanic Otelinin ortaklığıyla ilgiliydi. Her iki taraf da bana güvendiği için aralarında para teslimlerini ben yapardım. Kendi aralarında konuşur, rakamları kendileri tespit edip anlaşırlardı. Bu para teslimleri karşılığında herhangi bir ücret almadım" dedi.