Sarıgül dosyasında eski muhasebeci her şeyi itiraf etti: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında, gözaltına alınan eski muhasebeci Oktay Özkan’ın savcılık sorgusundaki itirafları dosyaya girdi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, Antalya Belek’teki 150 milyon euro değerindeki Titanic Deluxe Otel'e "yüzde 48 oranında gizli ortak" olduğunu deşifre eden muhasebeci, otelin ortağı Temel Aygün’den aldığı "çikolata kutusu büyüklüğündeki" ağzı kapalı nakit dolu poşetleri Sarıgül’ün evine 7-8 kez elden kurye gibi taşıdığını tek tek anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iki Alman iş adamının kara para aklama ve dolandırıcılık şikayetiyle başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturma, gizli tanığın ifşalarıyla dev bir rüşvet sarmalını deşifre etti.
Son dalga operasyonda, gözaltına alınan 68 yaşındaki Yeni Partili Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün serbest muhasebecisi Oktay Özkan, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddiasını ifşa etti.