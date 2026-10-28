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Sarıgül dosyasında eski muhasebeci her şeyi itiraf etti: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül dosyasında eski muhasebeci her şeyi itiraf etti: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında, gözaltına alınan eski muhasebeci Oktay Özkan’ın savcılık sorgusundaki itirafları dosyaya girdi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, Antalya Belek’teki 150 milyon euro değerindeki Titanic Deluxe Otel'e "yüzde 48 oranında gizli ortak" olduğunu deşifre eden muhasebeci, otelin ortağı Temel Aygün’den aldığı "çikolata kutusu büyüklüğündeki" ağzı kapalı nakit dolu poşetleri Sarıgül’ün evine 7-8 kez elden kurye gibi taşıdığını tek tek anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iki Alman iş adamının kara para aklama ve dolandırıcılık şikayetiyle başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturma, gizli tanığın ifşalarıyla dev bir rüşvet sarmalını deşifre etti.

Sarıgül dosyasında eski muhasebeci her şeyi itiraf etti: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı - 1

Son dalga operasyonda, gözaltına alınan 68 yaşındaki Yeni Partili Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün serbest muhasebecisi Oktay Özkan, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddiasını ifşa etti.

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AygünTitanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Sarıgül'ü yaklaşık 30 yıldır tanıdığını ve serbest muhasebeci olarak bir dönem yanında görev yaptığını anlatan Özkan, Mustafa Sarıgül'ün kendisini Titanic Otelleri'nin ortağı Temel Aygün ile tanıştırdığını, Antalya'da Titanic Oteli'ni birlikte açmaları sebebiyle aralarındaki evrak düzenlemeleri ve para transferlerinde kuryelik ve iletişim görevi üstlendiğini anlattı.

Temel AygünTemel Aygün

"ÇİKOLATA KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE PARA POŞETİ İLE 7-8 KEZ SEVKİYAT YAPTIM"

Savcılık sorgusunda para sevkiyatının detaylarını tek tek açıklayan Özkan, "Temel Aygün ile Mustafa Sarıgül ortak olduğu için evrakların düzenlenmesi ve aralarındaki para ilişkileri dolayısıyla iletişim halindeydim. Temel Aygün o dönem paket şeklinde parayı verir, ben de parayı saymadan Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan evine götürüp kendisine teslim ederdim" dedi.

Savcılığın para teslimatlarının ne zaman ve kaç kez yapıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirterek "Tahminim 4-5 ay önce Temel Aygün'ün Taksim'de bulunan oteline giderek çikolata kutusu büyüklüğünde ağzı kapalı para poşetini alıp Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan dairesine götürüp teslim ettim" dedi.

Mustafa SarıgülMustafa Sarıgül

PARALAR TİTANİC OTELİN ORTAKLIĞIYLA İLGİLİ

Yaklaşık 7-8 kez Temel Aygün'den para alarak Mustafa Sarıgül'e teslim ettiğini belirten muhasebeci, "Bu paralar Titanic Otelinin ortaklığıyla ilgiliydi. Her iki taraf da bana güvendiği için aralarında para teslimlerini ben yapardım. Kendi aralarında konuşur, rakamları kendileri tespit edip anlaşırlardı. Bu para teslimleri karşılığında herhangi bir ücret almadım" dedi.

Sarıgül dosyasında eski muhasebeci her şeyi itiraf etti: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı - 2

"MUSTAFA SARIGÜL'ÜN TİTANİC OTEL'DEKİ GİZLİ ORTAKLIĞI YÜZDE 48"

Gizli tanık "A3M2LK48"in beyanlarında gündeme gelen ve yatırım bedelinin 150 milyon euro olduğu açıklanan Antalya Belek'teki Titanic Deluxe Otel ortaklığı iddiası, Oktay Özkan'ın savcılık sorgusuyla resmiyet kazandı.

Mustafa Sarıgül ile Temel Aygün'ün Belek'te bulunan Titanic Otel'deki ortaklık oranı sorulan serbest muhasebeci. "Benim bildiğim kadarıyla Mustafa Sarıgül'ün yüzde %48" yanıtını vererek gizli ortaklık oranını deşifre etti.

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#Mustafa Sarıgül
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