Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün emniyet güçlerine teslim olurken, Sarıgül’ün 150 milyon euro değerindeki Belek’teki Titanic Deluxe Otel’in gizli ortağı olduğu iddiası araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün teslim oldu. Gizli tanık, Antalya Belek'teki 150 milyon euro değerindeki Titanic Deluxe Otel'e Sarıgül'ün "yüzde 50 gizli ortak" olduğunu öne sürmüştü.
TITANIC HOTELS'İN PATRONU TESLİM OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla sürdürdüğü dev soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün emniyet güçlerine teslim oldu.
Soruşturma dosyasına giren gizli tanık "A3M2LK48"in ifadesinde, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde imar işlemlerinden sağladığı kayıt dışı gelirleri gayrimenkul ve turizm yatırımlarına kaydırdığını belirterek, Antalya Belek'te bulunan 150 milyon euro yatırım bedelli Titanic Deluxe Otel'de Sarıgül ailesinin yüzde 50 oranında gizli ortaklığı olduğunu iddia etmişti.