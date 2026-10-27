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Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün emniyet güçlerine teslim olurken, Sarıgül’ün 150 milyon euro değerindeki Belek’teki Titanic Deluxe Otel’in gizli ortağı olduğu iddiası araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün teslim oldu. Gizli tanık, Antalya Belek'teki 150 milyon euro değerindeki Titanic Deluxe Otel'e Sarıgül'ün "yüzde 50 gizli ortak" olduğunu öne sürmüştü.

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AygünTitanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün

TITANIC HOTELS'İN PATRONU TESLİM OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla sürdürdüğü dev soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün emniyet güçlerine teslim oldu.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu AltınbaşAltınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık "A3M2LK48"in ifadesinde, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde imar işlemlerinden sağladığı kayıt dışı gelirleri gayrimenkul ve turizm yatırımlarına kaydırdığını belirterek, Antalya Belek'te bulunan 150 milyon euro yatırım bedelli Titanic Deluxe Otel'de Sarıgül ailesinin yüzde 50 oranında gizli ortaklığı olduğunu iddia etmişti.

Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele - 1


Mehmet Aygün'e gizli tanığın iddiaları sorulurken, sorguları tamamlanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotels YKB Yardımcısı Temel Aygün'ün de aralarında yer aldığı 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sofu Altınbaş, İbrahim Avcı ve Ramazan Argün hakkında tutuklama talep edildi. 6 sanık hakkında yurt dışı yasağı istenirken, 5 sanık hakkında da ev hapsi talep edildi. Bir sanık ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Temel AygünTemel Aygün

ALTINBAŞ'A 600 MİLYON EURO SORGUSU
Sabah'ın haberine göre gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'a da savcılık sorgusunda gizli tanığın 600 milyon euro iddiasının sorulduğu öğrenildi.

Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele - 2

Sarıgül ailesinin mal varlığı değerlerini yurtdışına kaçırmasına aracılık eden 9 kilit isim arasında yer alan ve Avrupa'nın dev gıda tedarikçilerinden Yayla Türk GmbH şirketinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin, gizli tanığın gündeme getirdiği Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk masayı doğrularken masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürmüştü. Yasemin, Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını anlatmıştı.

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#Mustafa Sarıgül
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