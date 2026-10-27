

Mehmet Aygün'e gizli tanığın iddiaları sorulurken, sorguları tamamlanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotels YKB Yardımcısı Temel Aygün'ün de aralarında yer aldığı 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sofu Altınbaş, İbrahim Avcı ve Ramazan Argün hakkında tutuklama talep edildi. 6 sanık hakkında yurt dışı yasağı istenirken, 5 sanık hakkında da ev hapsi talep edildi. Bir sanık ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Temel Aygün ALTINBAŞ'A 600 MİLYON EURO SORGUSU

Sabah'ın haberine göre gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'a da savcılık sorgusunda gizli tanığın 600 milyon euro iddiasının sorulduğu öğrenildi.