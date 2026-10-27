Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Bayramı kutlaması | Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Macron da Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.