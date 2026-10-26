600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım"
Yeni Parti milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik rüşvet aklama soruşturmasında Avrupa pazarında faaliyet gösteren dev gıda markası Yayla Türk GmbH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin emanetçi kasa olduğu belirlenerek tutuklanmıştı. İfadesinde gizli tanığın Sarıgül ve Altınbaş ailesi arasından Süzer Plaza'da gerçekleşen 600 milyon euroluk olaylı boşanma protokolü masasında bizzat yer aldığını açıklayan Yasemin, masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürdü.
Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturmada tutuklanan Yayla Türk GmbH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in savcılık ifadesine ulaşıldı. Yasemin, gizli tanığın 600 milyon euroluk para iadesi iddiasıyla gündeme getirdiği Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesine katıldığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kara para aklama, dolandırıcılık ve mali usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Yasemin'in Sarıgül'ün emanetçisi olduğu öne sürülüyor. Avrupa pazarında faaliyet gösteren gıda şirketinin yöneticisi Yasemin'in ifadesinde, Türkiye'deki görüşmelerin yanı sıra Çekya'daki bir gayrimenkul projesine ilişkin açıklamalar da yer aldı.
SÜZER PLAZA'DAKİ GÖRÜŞMEYE KATILDIĞINI SÖYLEDİ
Dosyadaki gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün imar rantlarından elde ettiği ileri sürülen kayıt dışı servetin aklanması için Altınbaş ailesinin şirketlerinin kullanıldığı iddia edildi.