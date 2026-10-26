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600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım"

Yeni Parti milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik rüşvet aklama soruşturmasında Avrupa pazarında faaliyet gösteren dev gıda markası Yayla Türk GmbH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin emanetçi kasa olduğu belirlenerek tutuklanmıştı. İfadesinde gizli tanığın Sarıgül ve Altınbaş ailesi arasından Süzer Plaza'da gerçekleşen 600 milyon euroluk olaylı boşanma protokolü masasında bizzat yer aldığını açıklayan Yasemin, masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürdü.

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturmada tutuklanan Yayla Türk GmbH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in savcılık ifadesine ulaşıldı. Yasemin, gizli tanığın 600 milyon euroluk para iadesi iddiasıyla gündeme getirdiği Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesine katıldığını söyledi.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kara para aklama, dolandırıcılık ve mali usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Yasemin'in Sarıgül'ün emanetçisi olduğu öne sürülüyor. Avrupa pazarında faaliyet gösteren gıda şirketinin yöneticisi Yasemin'in ifadesinde, Türkiye'deki görüşmelerin yanı sıra Çekya'daki bir gayrimenkul projesine ilişkin açıklamalar da yer aldı.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 2

SÜZER PLAZA'DAKİ GÖRÜŞMEYE KATILDIĞINI SÖYLEDİ

Dosyadaki gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün imar rantlarından elde ettiği ileri sürülen kayıt dışı servetin aklanması için Altınbaş ailesinin şirketlerinin kullanıldığı iddia edildi.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 3

Gizli tanık, Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ın 2008'deki evliliği ve 2019'daki boşanma süreciyle bağlantılı olarak Süzer Plaza'da bir görüşme yapıldığını öne sürdü. Bu görüşmede, Altınbaş şirketlerinde aklandığı iddia edilen paranın iadesi kapsamında Mustafa Sarıgül'e 600 milyon euro verilmesinin kararlaştırıldığını ileri sürdü.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 4

Zekeriya Yasemin ise Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesinde bulunduğunu kabul etti. Ancak görüşmeye katıldığını söylemesi, gizli tanığın para miktarına ilişkin iddiasını doğruladığı anlamına gelmiyor.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 5

Yasemin, "Boşanma protokolü görüşmesinde yer aldım fakat masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi.

PRAG'DA SARIGÜL VE ALTINBAŞ İLE ORTAK VİLLA PROJESİ

Sabah'ın haberine göre Yasemin, ifadesinde Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını da anlattı.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 6

Bu açıklama, soruşturmada Şişli'den Kapalıçarşı, Kıbrıs ve Avrupa'ya uzandığı ileri sürülen finans ve gayrimenkul bağlantıları kapsamında dosyaya yansıdı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Zekeriya Yasemin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

600 euroluk Sarıgül pazarlığı! "Emanetçi patron" her şeyi itiraf etti: "Masadaydım" - 7

SOFU ALTINBAŞ'A PROTOKOL VE FİNANSAL TRAFİK SORULACAK

Haberde, Yasemin'in açıklamalarının, gözaltındaki Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'ın sorgusunda da gündeme geleceği aktarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Altınbaş'a Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesini, Prag'daki villa ortaklığını ve şirketler arasındaki finansal trafiği ayrıntılarıyla soracağı belirtildi.

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