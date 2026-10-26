Gizli tanık, Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ın 2008'deki evliliği ve 2019'daki boşanma süreciyle bağlantılı olarak Süzer Plaza'da bir görüşme yapıldığını öne sürdü. Bu görüşmede, Altınbaş şirketlerinde aklandığı iddia edilen paranın iadesi kapsamında Mustafa Sarıgül'e 600 milyon euro verilmesinin kararlaştırıldığını ileri sürdü.

Zekeriya Yasemin ise Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesinde bulunduğunu kabul etti. Ancak görüşmeye katıldığını söylemesi, gizli tanığın para miktarına ilişkin iddiasını doğruladığı anlamına gelmiyor.

Yasemin, "Boşanma protokolü görüşmesinde yer aldım fakat masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi. PRAG'DA SARIGÜL VE ALTINBAŞ İLE ORTAK VİLLA PROJESİ Sabah'ın haberine göre Yasemin, ifadesinde Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını da anlattı.