Gizli tanığın ifadesinde, Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi projelerin imar süreçlerinden rüşvet geliri elde edildiği ve bu paraya yasal görünüm kazandırılması için Altınbaş ailesinin kullanıldığı öne sürüldü. İfadede ayrıca 2008'deki evlilikle sisteme sokulduğu iddia edilen paraların, 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyetinin kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığı ileri sürüldü. Sofu Altınbaş'ın adı da bu para trafiğine ilişkin iddialarda yer aldı.

SON OPERASYONDA 12 İSİM GÖZALTINA ALINDI Yeni operasyonda Sofu Altınbaş ve Temel Aygün'ün yanı sıra eski Özel Kalem Müdürü Hulki Şavkın, eski Kültür Müdürü Kenan Malkoç, mimar ve şehir plancısı Erhan Naci İşözen de gözaltına alındı. İş insanları Eyüp Ensar Saral, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Oktay Özkan ve Eyüp Birgün ile müteahhit Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı da yakalanarak emniyete götürüldü. Mustafa Sarıgül'ün özel koruması Ömer Demir'in ise soruşturmada "etkin pişmanlık" talebinde bulunduğu aktarıldı.