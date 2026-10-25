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Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı

Sarıgül ve ailesinin Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar rantlarından elde ettiği milyar dolarlık kayıtdışı parayı Altınbaş Holding, Belek’teki Titanic Hotel ortaklığı, yurt dışındaki AVM ve gayrimenkuller üzerinden sisteme soktuğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturmada, iş dünyasından isimler ile eski belediye görevlilerini kapsayan yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotels Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı - 1

İki Alman iş insanının dolandırıldıkları iddiasıyla başlayan soruşturmada; 32 milyon euroluk yalı satışı, 100 milyon euroluk bloke havale ve 1,5 milyon euroluk tekne devri incelemeye konu oldu. Dosyaya girdiği aktarılan gizli tanık ifadelerinde ise Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar işlemleri ve şirketler üzerinden para aklandığı iddiaları gündeme geldi.

Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı - 2

HOLDİNG, OTEL ORTAKLIĞI VE YURT DIŞI GAYRİMENKULLERİ İDDİASI

Gizli tanık "A3M2LK48", Sarıgül ve ailesinin Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar rantlarından milyar dolarlık kayıt dışı gelir elde ettiğini ileri sürdü. Bu paranın Altınbaş Holding, Belek'teki Titanic Hotel ortaklığı, yurt dışındaki alışveriş merkezleri ve gayrimenkuller aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğu iddia edildi.

Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı - 3

Gizli tanığın ifadesinde, Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi projelerin imar süreçlerinden rüşvet geliri elde edildiği ve bu paraya yasal görünüm kazandırılması için Altınbaş ailesinin kullanıldığı öne sürüldü.

İfadede ayrıca 2008'deki evlilikle sisteme sokulduğu iddia edilen paraların, 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyetinin kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığı ileri sürüldü. Sofu Altınbaş'ın adı da bu para trafiğine ilişkin iddialarda yer aldı.

Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı - 4

SON OPERASYONDA 12 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Yeni operasyonda Sofu Altınbaş ve Temel Aygün'ün yanı sıra eski Özel Kalem Müdürü Hulki Şavkın, eski Kültür Müdürü Kenan Malkoç, mimar ve şehir plancısı Erhan Naci İşözen de gözaltına alındı.

İş insanları Eyüp Ensar Saral, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Oktay Özkan ve Eyüp Birgün ile müteahhit Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı da yakalanarak emniyete götürüldü.

Mustafa Sarıgül'ün özel koruması Ömer Demir'in ise soruşturmada "etkin pişmanlık" talebinde bulunduğu aktarıldı.

Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı - 5

AYRI OPERASYONDA ÜÇ TUTUKLAMA: TOPLAM SAYI 19'A ULAŞTI

Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın önceki aşamalarında, Mustafa Sarıgül'ün kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fon sağlama vaadinde bulunduğu iddiası da dosyaya yansıdı. Alman müştekiler, ellerindeki ses kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel'e vermelerinin ardından tehdit edildiklerini öne sürdü.

Aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 16 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

Basına yansıyan görüntüler için Ulusal Kriminal Büro'dan 200 bin dolar karşılığında "montaj raporu" aldırılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin ayrı operasyonda ise Cihan Tunç, eski Özel Kalem Müdürü Çağlar Sezgin ve döviz bürosu bağlantılı Ümit İlker Avcı adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ev hapsi kararı verildi. Bu kararlarla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Son dalgada gözaltına alınan 12 şüpheli ise bu tutuklama kararlarından ayrı olarak emniyete götürüldü.

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