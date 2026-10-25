Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar: Çark holdinglere uzandı
Sarıgül ve ailesinin Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar rantlarından elde ettiği milyar dolarlık kayıtdışı parayı Altınbaş Holding, Belek’teki Titanic Hotel ortaklığı, yurt dışındaki AVM ve gayrimenkuller üzerinden sisteme soktuğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturmada, iş dünyasından isimler ile eski belediye görevlilerini kapsayan yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotels Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İki Alman iş insanının dolandırıldıkları iddiasıyla başlayan soruşturmada; 32 milyon euroluk yalı satışı, 100 milyon euroluk bloke havale ve 1,5 milyon euroluk tekne devri incelemeye konu oldu. Dosyaya girdiği aktarılan gizli tanık ifadelerinde ise Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar işlemleri ve şirketler üzerinden para aklandığı iddiaları gündeme geldi.
HOLDİNG, OTEL ORTAKLIĞI VE YURT DIŞI GAYRİMENKULLERİ İDDİASI
Gizli tanık "A3M2LK48", Sarıgül ve ailesinin Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar rantlarından milyar dolarlık kayıt dışı gelir elde ettiğini ileri sürdü. Bu paranın Altınbaş Holding, Belek'teki Titanic Hotel ortaklığı, yurt dışındaki alışveriş merkezleri ve gayrimenkuller aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğu iddia edildi.