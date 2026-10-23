Fon soruşturması üzerinden ortaya attığı tüm iddialar çürütülen Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan iftiralarına yenilerini ekledi. Albayrak’ın avukatının hukuki süreci başlattığını duyurmasına ve iddiaları belgeleriyle yalanlamasına rağmen özür dilemeyen Özlale, köşeye sıkışınca "Soru sordum" bahanesine sarıldı.

Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı tüm iddialar yalan çıkan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale son olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında bir dizi iftiraya sarıldı. Albayrak'ın avukatının bu iddiaları çürüten, konuyu yargıya taşıyacağını belirten açıklamasına karşın Özlale, özür dilemek yerine daha önce yaptığı gibi yine iftiralarına devam edip "Soru sordum" dedi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale İFTİRALARI SORULDU



Özlale'nin de aralarında bulunduğu Yeni Parti Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri dün basınla sohbet etti. Özlale'ye burada ortaya attığı iftiraları soruldu. Ancak Özlale, yaptığı açıklamaları işaret ederek soru sorduğunu belirtti. Oysa Özlale önceki açıklamalarında kesin ifadelerle eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ismini işaret etmişti.