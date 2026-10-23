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Pişkinlikte son nokta! Berat Albayrak’a iftira atan Ümit Özlale yalanları patlayınca "soru sordum"a sığındı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pişkinlikte son nokta! Berat Albayrak’a iftira atan Ümit Özlale yalanları patlayınca "soru sordum"a sığındı!

Fon soruşturması üzerinden ortaya attığı tüm iddialar çürütülen Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan iftiralarına yenilerini ekledi. Albayrak’ın avukatının hukuki süreci başlattığını duyurmasına ve iddiaları belgeleriyle yalanlamasına rağmen özür dilemeyen Özlale, köşeye sıkışınca "Soru sordum" bahanesine sarıldı.

Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı tüm iddialar yalan çıkan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale son olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında bir dizi iftiraya sarıldı. Albayrak'ın avukatının bu iddiaları çürüten, konuyu yargıya taşıyacağını belirten açıklamasına karşın Özlale, özür dilemek yerine daha önce yaptığı gibi yine iftiralarına devam edip "Soru sordum" dedi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit ÖzlaleYeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

İFTİRALARI SORULDU

Özlale'nin de aralarında bulunduğu Yeni Parti Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri dün basınla sohbet etti. Özlale'ye burada ortaya attığı iftiraları soruldu. Ancak Özlale, yaptığı açıklamaları işaret ederek soru sorduğunu belirtti. Oysa Özlale önceki açıklamalarında kesin ifadelerle eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ismini işaret etmişti.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit ÖzlaleYeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

'SORU SORDUM' BAHANESİ

Sabah'ın haberine göre Özlale, "Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın ilişkiler ağını ifade ettiğim için mahkemeye verileceğim söylendi. Tabii ki versin. Soru sorduğumuz için böyle. Ayrıca kendine ait kanallarda vatan haini ilan edildim. Biz elimize gelen bilgileri değerlendirdik. Ve mahkemeye verildik" dedi.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat AlbayrakHazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak

Özlale, eski Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak'a yönelik olarak, "Bu çevrenin Berat Albayrak dönemiyle bağlantıları açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullanarak açıkça hedef göstermiş ve suçlamıştı. Oysa soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan Albayrak, 2 yıl görev yaptıktan sonra, 2020'de görevinden ayrılmıştı.

Pişkinlikte son nokta! Berat Albayrak’a iftira atan Ümit Özlale yalanları patlayınca "soru sordum"a sığındı! - 1

KASITLI VE İYİ NİYETTEN UZAK DEZENFORMASYON

Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, yaptığı açıklama ile Berat Albayrak'ın kamuoyuna yansıyan fon soruşturmasıyla doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığına dikkat çekti.

Pişkinlikte son nokta! Berat Albayrak’a iftira atan Ümit Özlale yalanları patlayınca "soru sordum"a sığındı! - 2

Faik Öztrak, Ümit Özlale gibi isimlerin iddialarını "kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlar" olarak değerlendiren Göktaş, "Fon soruşturmasında bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Ümit Özlale #Berat Albayrak
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