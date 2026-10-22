Programda ilk olarak söz alan Avukat Hadi Dündar, Berat Albayrak’ın hayata geçirdiği politikaların hedef alınmasındaki temel sebeplere değinerek, "Bizim Sayın Berat Albayrak’ın neden hedef alındığını söyleyebilmek açısından öncelikle bunların altını çizmemiz gerekir. Eğer ben 128 milyar dolar yalanını ortaya çıkartmazsam, eğer Sayın Berat Albayrak Türkiye'deki altın rezervini yıllar önceden buradaki tehlikeyi görüp küresel ekonominin içinde olduğu durumu görüp dünyadaki bu savaş durumlarını görüp oradaki altınları Türkiye'nin merkezine getirmezse, ki bugün eğer altınınız dışarıda olsaydı siz bağımsız bir ekonomiden bahsedebilir miydiniz? Ya da bunun alma süreciyle ilgili hangi ülkedeyse kim nasıl isterse sizin ülkeniz üzerinde bir hakimiyet kurabilir miydi? Kurabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli bir duruş sergileyen kadroların bilinçli olarak yıpratılmak istendiğini belirten Avukat Hadi Dündar, "Bizim burada Sayın Berat Albayrak’ın işte oradaki bağımsız, yerli ve milli ekonominin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili siz eğer bunları bütün adımları tek tek anlatabilirsek, o zaman şu anlaşılır ki bizimle, bizim ekonomimizle, bizim ülkemizin değerleriyle, bizim ülkemiz için çalışan insanlarla neden birilerinin özellikle uğraştığının altı daha doldurulmuş oluyor" sözleriyle algı operasyonlarının arka planına işaret etti.

YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ VURGUSU

Ekonomide ve enerjide hayata geçirilen vizyonun önemini anlatan Avukat Hadi Dündar, KOBİ desteklerinden enerji kaynaklarının millileştirilmesine kadar birçok konuya vurgu yaparak, "Baktığımızda ülkenin menfaatiyle ilgili birden fazla adımın nasıl atıldığı ve insanlara dokunulduğunu çok rahat bir şekilde görürsünüz. Örneğin en basitinden; KOBİ'lerle ilgili yaptığı çalışma, yönünü millete çevirip bankacılık sisteminin insanları ezmesine, insanların üzerinde hakimiyet kurmasına ya da onların cebine göz dikmesiyle ilgili nasıl bir çalışma içerisine girdiğini, insanları ne kadar kolay bir şekilde taşınmaz sahibi, ev sahibi yapabilmeyle ilgili nasıl bir çalışma içerisine girdiğini... Yine aynı zamanda az önce anlattığımız gibi kendi ülkenizde bulunan petrolü, doğal gazı, yer altı kaynaklarını, yer üstü kaynaklarının nasıl işletilmesi gerektiğiyle ilgili bir çalışma içerisine siz girdiğinizde zaten ülkeniz bu kadar kalkınacaktır ve yerli ve milli bir ekonomiye ulaşmış olacaksınız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bugün kendi gemileriyle arama ve sondaj faaliyetleri yapmasının tarihi bir adım olduğunu ifade eden Avukat Hadi Dündar, "50 yıl önce eğer Gabar'da petrol çıkmış olsaydı şu an çok daha farklı bir ülkeden bahsediyor olmaz mıydık? Ya da 50 yıl önce eğer Karadeniz'de siz gaz bulmuş olsaydınız ya da işte Mavi Vatan'daki çalışmalar eğer 50 yıl önce, 100 yıl önce yapılmış olsaydı bugün çok daha farklı durumları konuşmuş olacaktık. Ancak biz halihazırda daha yeni gemimizi üretiyoruz. Gemimizi üretmişiz, çalışmamızı yapmışız, bunları çıkartıyoruz ve bunları yaparken de tamamen hiç kimseye bağımlı hale gelmeden bağımsız bir şekilde yapma çabası içerisine giriyorsunuz ki bu da tamamen ülkenizin faydasına, ülkenizin geleceğine, ülkenizin ekonomisinin bağımsızlaşmasıyla ilgili atılmış olan adımlar olarak görüyoruz. Peki bunu yapan birine siz neden saldırırsınız? Neden hedef haline getirirsiniz? Siyasi olarak rakip olabilirsiniz, siyasi olarak eleştirebilirsiniz, siyasi olarak siyasi anlamda atılan adımlarla ilgili istediğiniz şekilde istediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz; fakat ülkenin menfaatine olan adımlarla ilgili de çıkıp destek vermek zorundasınız, eğer ülkenizi seviyorsanız" sözleriyle muhalefetin haksız ithamlarına tepki gösterdi.

"HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI YALAN MEKANİZMASI DEVREYE SOKULUYOR"

Her seçim öncesinde benzer senaryoların ve yalanların dolaşıma sokulduğunu hatırlatan Avukat Hadi Dündar, "Her cumhurbaşkanlığı seçiminden önce muhakkak ama muhakkak Cumhurbaşkanı'nın ailesine, Cumhurbaşkanı'nın işte yakın olan şahıslara, aynı zamanda bakanlarla ilgili para konusuyla ilgili bir olay ortaya çıkartır. O '128 milyar dolar nerede?' seçimden önce ortaya atılmış bir yalandı ve seçime gidene kadar bu yalan tekrarlandı, biliyorsunuz. Afişler her yerde... Peki seçim bittikten sonra bıraktılar mı? Anında bıraktılar. Yani madem derdiniz orada 128 milyar neredeyse niye bunu devam ettirmediniz? Niye üzerine gitmediniz? Çünkü burada sadece bir seçim çalışması ve birileri tarafından gerçekten ülkeyi düşünen birilerinin olmaması için elinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Herkesi de bu konuyla ilgili alet ediyorlar" ifadelerini kullandı.