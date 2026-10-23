LONDRA'YI MESKEN TUTTU

Sabah'ın haberine göre soruşturmada tüm mal varlığına ve özel uçağına el konulan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre bağlantılı hesaplarla toplam 4 milyar 87 milyon TL (46.8 milyon sterlin) tutarında para trafiği yürüttüğü saptanmıştı.

Serdar Turhan İsviçre'nin ardından Londra'yı da mesken tuttuğu ortaya çıkan Turhan'ın, PSL Asset Management şirketine "Capital Injection- Sermaye Aktarımı" kılıfıyla fon krizinden önce 10 Temmuz- 17 Ağustos 2026 tarihlerinde 2.55 milyar TL aktardığı görüldü.