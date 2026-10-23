Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu
Fon ve borsa soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın İsviçre’nin ardından İngiltere’ye de kara para kaçırdığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "gizli" ve "ivedi" koduyla yürüttüğü uluslararası adli diplomasi meyvesini verdi. Barclays Bank hesaplarındaki 29.2 milyon sterlin (2.55 milyar TL) dondurularak Türkiye’ye iade süreci başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, borsa ve fon soruşturmasında uluslararası adli mekanizmaları harekete geçirdi.
Türkiye ve İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında yazılan "gizli" ve "ivedi" istinabe yazısıyla, kara para aklama rotasına Londra'da ağır darbe vuruldu.
Fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'den sonra İngiltere'ye de para kaçırdığı saptandı. İngiltere'de kurulan 2 şirkete ait Londra'daki Barclays Bank hesaplarına 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihlerinde kaçırılan 29.2 milyon sterlin (2.55 milyar TL) donduruldu ve Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.