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Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu

Fon ve borsa soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın İsviçre’nin ardından İngiltere’ye de kara para kaçırdığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "gizli" ve "ivedi" koduyla yürüttüğü uluslararası adli diplomasi meyvesini verdi. Barclays Bank hesaplarındaki 29.2 milyon sterlin (2.55 milyar TL) dondurularak Türkiye’ye iade süreci başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, borsa ve fon soruşturmasında uluslararası adli mekanizmaları harekete geçirdi.

Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu - 1

Türkiye ve İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında yazılan "gizli" ve "ivedi" istinabe yazısıyla, kara para aklama rotasına Londra'da ağır darbe vuruldu.

Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu - 2

Fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'den sonra İngiltere'ye de para kaçırdığı saptandı. İngiltere'de kurulan 2 şirkete ait Londra'daki Barclays Bank hesaplarına 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihlerinde kaçırılan 29.2 milyon sterlin (2.55 milyar TL) donduruldu ve Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu - 3

LONDRA'YI MESKEN TUTTU
Sabah'ın haberine göre soruşturmada tüm mal varlığına ve özel uçağına el konulan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre bağlantılı hesaplarla toplam 4 milyar 87 milyon TL (46.8 milyon sterlin) tutarında para trafiği yürüttüğü saptanmıştı.

Serdar TurhanSerdar Turhan

İsviçre'nin ardından Londra'yı da mesken tuttuğu ortaya çıkan Turhan'ın, PSL Asset Management şirketine "Capital Injection- Sermaye Aktarımı" kılıfıyla fon krizinden önce 10 Temmuz- 17 Ağustos 2026 tarihlerinde 2.55 milyar TL aktardığı görüldü.

Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu - 4

İngiliz adli makamları, Türk savcılığının talebi üzerine söz konusu paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlattı. Pusula'ya ait Londra merkezli iki şirketin de 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB adresinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Fon soruşturmasında Londra hamlesi: İngiltere'ye kaçırılan 2.55 milyar TL donduruldu - 5

VURGUN 14 MİLYARA YÜKSELDİ
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International'ın fon krizinden önce pozisyon kapatma işlemlerinde yeni bilgilere ulaşıldı. Dev firmanın aralarında KTLEV, IEYHO, TEHOL'ün de olduğu 21 farklı hissede toplam 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 TL net kâr sağladığı, Bank Of America'nın (BOFA) ise KTLEV ve KRDMD hisselerinde 84.4 milyon TL kâr elde ettiği belgelendi.

#Muhammed Yarız #Pusula Holding #İngiltere
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