Gündemin en sıcak başlıklarından biri olan fon soruşturması sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeniden başlatılan organize itibar suikastı ve karalama kampanyası tüm detaylarıyla deşifre edildi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında moderatör Merve Tepe ile birlikte kirli kumpasın perde arkasını, belediyelerdeki skandalları örtme çabasını ve Berat Albayrak döneminde hem enerjide hem ekonomide atılan tarihi, milli adımların kimleri rahatsız ettiğini tek tek anlattı.

ORGANİZE İTİBAR SUİKASTININ NEDENİ BUNLAR MI? CHP kanadından eski Bakan Berat Albayrak'a yönelik yeniden ısıtılan iftiraları canlı yayında masaya yatıran Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, her seçim öncesi benzer bir senaryonun devreye sokulduğunu belirterek, "Bu senaryoyu hep görüyoruz biz seçimlerden önce. Aslında şöyle bir kurgu işliyor; önce 17-25'i hatırlatan yöntemlerle sokak çağrısı yapılıyor. Bu tutmazsa ekonomiye, vatandaşın cebine bir saldırı başlıyor. Bu tutmazsa hükümete, hükümet üyelerine ve Sayın Cumhurbaşkanına hedef alınıyor. Bu da tutmazsa Sayın Cumhurbaşkanının yakınlarına ve ailesine saldırı yapılıyor. Şimdi bir fon soruşturması bütün şeffaflığıyla devam ederken birdenbire konuyu 128 milyar dolar yalanına getiriyorlar. 6 yıldır aktif siyasetin uzağında olan Sayın Berat Albayrak'a konuyu getirip o yalanı bir daha tedavüle sokuyorlar" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERDEKİ VURGUNLARI PERDELEME ÇABASI

Hedef saptırma girişimlerinin arkasındaki temel nedenlere değinen Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluklar karşısındaki net ve kararlı tutumunun muhalefeti rahatsız ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hatırlatan Erdem, "Onların belediyelerdeki skandallara sahip çıkması, rezillikleri aklama turları bizi ilgilendirmez. Biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana asla sahip çıkmayız" sözleriyle tablonun özetlendiğini aktardı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün iftiralarla örtülemeyeceğini kaydeden Faruk Erdem, "Mızrak çuvala sığmıyor. Uşak'taki havluyu, Manavgat'taki çikolata kutularını, İstanbul'daki para kulelerini bu iftiralarla maalesef perdeleyemezsiniz, örtemezsiniz" dedi.