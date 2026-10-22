İşte organize ittifakı çıldırtan 17 hamle: Albayrak'a saldırı talimatı bu nedenle mi verildi?
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme gelen iddiaların ardından A Haber canlı yayınında ele alındı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Albayrak'ın bakanlıkları döneminde enerji, altın rezervleri ve ekonomi alanlarında atılan adımları anlatarak, bu hamlelerin uluslararası çevreleri rahatsız ettiğini savundu. Erdem, 128 milyar dolar iddiasının yeniden gündeme taşınmasını eleştirirken, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarının da tartışmanın arka planında bulunduğunu belirtti.
Gündemin en sıcak başlıklarından biri olan fon soruşturması sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeniden başlatılan organize itibar suikastı ve karalama kampanyası tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında moderatör Merve Tepe ile birlikte kirli kumpasın perde arkasını, belediyelerdeki skandalları örtme çabasını ve Berat Albayrak döneminde hem enerjide hem ekonomide atılan tarihi, milli adımların kimleri rahatsız ettiğini tek tek anlattı.
ORGANİZE İTİBAR SUİKASTININ NEDENİ BUNLAR MI?
CHP kanadından eski Bakan Berat Albayrak'a yönelik yeniden ısıtılan iftiraları canlı yayında masaya yatıran Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, her seçim öncesi benzer bir senaryonun devreye sokulduğunu belirterek, "Bu senaryoyu hep görüyoruz biz seçimlerden önce. Aslında şöyle bir kurgu işliyor; önce 17-25'i hatırlatan yöntemlerle sokak çağrısı yapılıyor. Bu tutmazsa ekonomiye, vatandaşın cebine bir saldırı başlıyor. Bu tutmazsa hükümete, hükümet üyelerine ve Sayın Cumhurbaşkanına hedef alınıyor. Bu da tutmazsa Sayın Cumhurbaşkanının yakınlarına ve ailesine saldırı yapılıyor. Şimdi bir fon soruşturması bütün şeffaflığıyla devam ederken birdenbire konuyu 128 milyar dolar yalanına getiriyorlar. 6 yıldır aktif siyasetin uzağında olan Sayın Berat Albayrak'a konuyu getirip o yalanı bir daha tedavüle sokuyorlar" ifadelerini kullandı.
BELEDİYELERDEKİ VURGUNLARI PERDELEME ÇABASI
Hedef saptırma girişimlerinin arkasındaki temel nedenlere değinen Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluklar karşısındaki net ve kararlı tutumunun muhalefeti rahatsız ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hatırlatan Erdem, "Onların belediyelerdeki skandallara sahip çıkması, rezillikleri aklama turları bizi ilgilendirmez. Biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana asla sahip çıkmayız" sözleriyle tablonun özetlendiğini aktardı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün iftiralarla örtülemeyeceğini kaydeden Faruk Erdem, "Mızrak çuvala sığmıyor. Uşak'taki havluyu, Manavgat'taki çikolata kutularını, İstanbul'daki para kulelerini bu iftiralarla maalesef perdeleyemezsiniz, örtemezsiniz" dedi.
ENERJİDEN ALTIN REZERVİNE KRİTİK ADIMLAR
Moderatör Merve Tepe'nin 2017'de ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası'nın bugün meyvelerini verdiğini hatırlatması üzerine Faruk Erdem, Berat Albayrak'ın bakanlıkları döneminde uluslararası odakların tekerine çomak sokulduğuna dikkat çekti. Erdem, "Uluslararası şirketler buralarda petrol arıyorum diye kaynaklara el uzatmaya çalışıyordu. Sayın Albayrak döneminde alınan milli kararlar, milli duruş birilerini çok rahatsız etti. Sondaj gemileri alındığında 'yapamazsınız, bulamazsınız, satamazsınız' dediler. Gemiler yapıldı, Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol bulundu. Dünyanın altınını yurt dışından getirmeye çalıştığı dönemde Albayrak 350 ton altını rezervlere katarak 791 tona çıkarttı. Londra'da olmayan Türk liralarıyla manipülasyon yapan spekülatörlerin hortumlarını, swapları kısıtlayarak kesti. Türkiye düşmanları ona da düşman oldu" değerlendirmesinde bulundu.
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLEN TARİHİ VE MİLLİ HAMLELER
Organize ittifakın ve Türkiye düşmanlarının hedefi haline gelen Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri süresince imza attığı stratejik icraatlar ise şu şekilde kayıtlara geçti:
- Topraktan çıkarılan bor madeninin katma değeri tam 2 bin kat artırılarak Türkiye'ye devasa bir Bor Karbür Tesisi kazandırıldı.
- Sadece 6 aylık rekor bir sürede 14 hidroelektrik santrali ile 16 rüzgâr enerjisi santrali devreye alındı; rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları ülke genelinde yaygınlaştırıldı.
- 926 megavatlık elektrik kapasitesinin yüzde 86'sı doğrudan yerli ve milli kaynaklardan üretilmeye başlandı.
- Derin deniz sondaj çalışmaları başlatıldı ve Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısı sona erdi.
- Türkiye'nin ilk sismik araştırma ve derin deniz sondaj gemileri filoya katılarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de tarihi keşiflerin önü açıldı, derin deniz sondajlarıyla doğalgaz sıkıntısı sona erdirildi.
- Avrupa'nın derin bir doğalgaz krizi çektiği kış günlerinde, günlük 243 milyon metreküple Cumhuriyet tarihinin gaz tedarik rekoru kırıldı.
- Katargaz ile dev anlaşmaya imza atılarak yıllık 1,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Türkiye'ye getirilmesi güvenceye bağlandı.
- Akkuyu ile başlatılan nükleer santral hamlesiyle Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki jeopolitik varlığı hem de enerjideki nükleer caydırıcılığı ve gücü perçinlendi.
- 3 yıllık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sürecinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük enerji yatırımları hayata geçirildi.
- Uygulanan dengeli ve kararlı ekonomi politikalarıyla ekonomik büyüme, 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 seviyesine kadar taşındı.
- Döviz kuru üzerinden Türk ekonomisine diz çöktürmeye çalışan Londra merkezli finansal spekülatörlerin kirli kasaları eritildi, swap kanalları sınırlandırılarak oyunları bozuldu.
- Politika faizi yüzde 24 seviyelerinden kararlılıkla yüzde 8,25'e kadar düşürüldü ve kurda istikrar sağlandı.
- Tüm dünyanın sarsıldığı koronavirüs pandemisi sürecinde muhalefetin çağrılarına rağmen IMF'den tek bir kuruş dahi borç alınmadı, Türkiye kendi kaynaklarıyla ayakta kaldı.
- Pandemi şartlarında hiçbir vatandaş yalnız bırakılmadı; 5,5 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner liralık nakdi destek sunulurken, 4 milyon çalışan için Kısa Çalışma Ödeneği devreye alındı.
- İç piyasayı ve ticareti diri tutmak amacıyla otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerinde çok ciddi KDV ve ÖTV indirimleri ile 0.99 gibi tarihi düşük faizli kredi imkanları sağlandı.
- İşletmelerin, sanayicinin ve üreticinin çarklarını döndürmesi, istihdamın korunması amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle dev işletme destek paketleri uygulandı.
- IMF'ye bağımlılık yerine yerli ve milli ekonomik hamleler tercih edilerek Türkiye'nin tam ekonomik bağımsızlığı perçinlendi.