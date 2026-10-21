"BU YAYIN AÇIK BİR YALAN VE İFTİRAYA KARŞI İSYAN NİTELİĞİNDEDİR" Tablonun basit bir iddiadan ibaret olmadığını ifade eden Okan Müderrisoğlu, "Öncelikle tablonun basit olmadığını ve bu yayının da bir isyan niteliği taşıdığını belirtelim. Neye isyan? Açık yalan, açık kurgu, açık iftiraya karşı bir isyan olduğunun altını çizelim. Yoksa burada söylenemeyecek bir söz, verilemeyecek bir hesap, dolayısıyla da panikle yapılmış bir açıklamadan söz etmiyoruz. Bu gerçekten büyük bir hayasızlığa karşı duyulan tepkinin isyan boyutunda dile getirilme biçimidir" sözleriyle aktardı. 30 yılı aşkın Ankara gazeteciliği tecrübesine işaret eden Müderrisoğlu, "Türkiye'de ekonomiye milli karakter kazandırılmak istenirken, Ankara'daki 5 yıldızlı otellerin özel odalarında IMF ile buluşup Türkiye'yi sabote etmek için adeta ispiyonculuk faaliyeti yaptıklarını dün gibi hatırlarım. Bu hayasızca akını bu noktada durdurmazsanız, bunun zincirleme reaksiyonları olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok" dedi.

Canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, karşı karşıya kalınan operasyonun boyutlarına dikkat çekerek, "Tam anlamıyla şairin dediği gibi 'Dursun bu hayasızca akın' dedirtilebilecek bir faaliyet. İkincisi tesadüfi değil. Üçüncüsü gerçekten 17-25 Aralık 2013'e benzetilecek ipuçları, yöntem ve içerik taşıyor. Bu fon hadisesi ortaya çıktığında, esasen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Sayın Cumhurbaşkanının Amerika'daki temasları devam ederken, bu konunun görünür gelecekte önce AK Parti kurumsal kimliğiyle, tıpkı 17-25 Aralık'ın 17 ayağında olduğu gibi hatırlayın; 17 Aralık'ta kabineye ve AK Parti'nin kurumsal kimliğine dönük bir hamle yapmıştı o tarihteki FETÖ'cüler. Bugünkü fon hadisesinin ikinci dalgada da Cumhurbaşkanı, ailesi veya Külliye üzerinden bir bağlantılandırmaya doğru taşınabileceğini yine öngörmüştük. Bu da tıpkı 25 Aralık'ta doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanının mahremine girmeye çalışanların püskürtüldüğü hadisede olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

"ALBAYRAK ÇİZGİYİ ÇEKTİĞİ ANDAN İTİBAREN EN KÜÇÜK BİR İLETİŞİMİN DAHİ İÇİNDE OLMADI" Berat Albayrak'ın aktif siyaseti bıraktıktan sonra tamamen geri çekildiğini ve hiçbir spekülasyona izin vermediğini vurgulayan Okan Müderrisoğlu, "Sayın Berat Albayrak'ın aktif siyasetle ilişkisini kestiği andan itibaren bana bir Allah'ın kulu 'Şurada şunu dedi, şurada şu faaliyeti yürüttü, şununla buluştu, şununla organize iş yapıyordu' diye tek bir cümle kuramaz. Ben Sayın Bakanı, Enerji Bakanlığı dönemi başta olmak üzere, siyaset öncesindeki dönemi de dahil, bakanlık dönemini çok yakinen takip ettim her iki bakanlık dönemini. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; kendisi siyasetle arasına mesafeyi koyduğu, çizgiyi çektiği andan itibaren herhangi bir yanlış anlaşılmaya, spekülasyona, ilişki biçimine ve bugün ortaya atılan iddia nitelikli iftiraya sebebiyet verecek en küçük bir davranışın, görüşmenin, iletişimin içinde olmamaya o kadar özel özen gösterdi ki, yakın ve canlı tanığı olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

"LONDRA'DAKİ FİNANS BARONLARININ MUSLUKLARINI KESTİĞİ İÇİN HEDEF ALINDI"



Albayrak'ın tüm mücadelesini milli ekonomi için verdiğinin altını çizen Müderrisoğlu, "Bütün davası, Türkiye'deki gayri milli unsurlarla mücadele, ekonomiyi dengelenmiş bir ekonomi karakterine oturtma, faiz cenderesinden çıkartma, cari açık ve rezerv problemine kalıcı çözüm üretme ve uluslararası garantisi niteliğindeki 3. ülkelerde duran altın varlıklarını ülkeye kazandıran bir isim. O dönemde Londra'daki finans baronlarıyla, onların buradaki uzantılarıyla çok büyük kavgalara girdi, çoğu zaman yalnız da kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası, Londra'daki birkaç finansal cambazın adeta oyuncağı haline getiriliyordu. İlk iş olarak Londra'daki bu finansal fettanların para musluklarını kesti. Zaten ağırlıklı olarak o tarihten sonra çok ağır ithamlarla, bugün çok daha iyi anlaşılan haksızlığı tescilli söylemlerle adeta 'lanet olsun' dedirtilecek çizgiye kadar getirildi ve Türkiye aslında burada çok şey kaybetti" ifadelerini kullandı.