Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aktif siyaseti bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeni bir algı operasyonuyla yeniden hedef alınmak isteniyor.

Fon soruşturması üzerinden gündeme getirilen iddialar ve CHP ile Yeni Parti cephesinden yöneltilen açıklamalar A Haber ekranlarında mercek altına alındı.

"MAHKEMEDE DELİL SUNAMAYIP ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dava süreçlerindeki algı manipülasyonlarına dikkat çeken Avukat Hadi Dündar, "Normal şartlarda İmamoğlu çıkıp konuştuğunda bu davanın tamamen siyasi olduğu ortaya çıkacak, bu dosyanın içerisinde hiçbir delilin olmadığını göreceksiniz diyorlardı. Mahkeme heyeti ne yaptı? İmamoğlu'na 'İstediğin kadar konuşabilirsin' dedi. Dört gün boyunca kendisini savundu. Peki 143 tane eylemle ilgili herhangi bir delil, belge, veri mahkemeye sunuldu mu? Mahkeme heyeti bütün belgeleri ekrana yansıtma kolaylığı sağlamışken böyle bir yola başvurulmadı. İşte bunlar konuşulmasın diye, hukukçular 'Burada bir suç isnadı varsa bunu ortadan kaldırmak için delil sunman gerekir' demesin diye gündemi değiştirebiliyorlar. CHP'li bir vekil çıkıp Sayın Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Firari FETÖ'cüler ortaya bir şeyler söylüyor, muhalefet de bunu papağan gibi tekrarlıyor" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANIN OKU HAK EHLİNİ GÖSTERİR"

Söz konusu saldırıların ardındaki stratejik hedefe işaret eden Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Hani çok güzel bir söz vardır; 'Düşmanın okunu takip et, o seni hak ehline götürür.' FETÖ'cülerin devreye girmesi tesadüf değildir. Kimi hedef alıyorlar? Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesi üzerinden Sayın Berat Albayrak'ı hedef alıyorlar. İçeride bir karşılık elde edemeyince dışarıdaki FETÖ'cüler otomatik olarak devreye giriyor. Bir ülkede birtakım problemler olabilir, önemli olan devletin bunu çözebilme iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Kılıcı çekmedim, kesmiyorum' dedi, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve bu işi sonuna kadar götürecek. Burada çok büyük bir stratejik oyun oynanmaya çalışılıyor, bunu görmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"BERAT ALBAYRAK'A SALDIRMANIN ASIL SEBEBİ TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEKTİR"

Algı operasyonunun küresel bir organizasyon olduğunu belirten Avukat Hadi Dündar, "Sayın Cumhurbaşkanının tavrını, bugüne kadar millete nasıl sarıldığını, milletin iradesinden şaşmadığını kendileri bizden çok daha iyi biliyorlar. İlk başlarda yanlış bir belge varmış gibi masum başlayan süreç, gelinen aşamada nasıl küresel bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Firari FETÖ'cüler her gün video çekiyor, her gün binlerce paylaşım yapıyor. Niçin bunu yapıyorlar? Devlete zarar verebilmek için! Çünkü siz Cumhurbaşkanının ailesinden birine zarar verirseniz Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanına zarar verirseniz Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye zarar verirseniz İslam dünyasına zarar verirsiniz. Burada küresel bir aklın nasıl devreye girdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bugün halkımız, Bakanlığı döneminde çok başarılı işlere imza atan Berat Bey'in bu ülkeyi ekonomik sıkıntılardan da çıkarabilecek vizyonda olduğunu biliyor ve ona yönelik büyük bir beklenti duyuyor" sözleriyle durumu özetledi.

ENERJİDE VE EKONOMİDE MİLLİ ATILIMLARIN MİMARI Berat Albayrak'ın bakanlıkları döneminde Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kazanımların altını çizen Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Berat Albayrak'ın bakanlığı üzerinden beş altı yıl geçti. Orada enerji alanında çok köklü atılımlar yapıldı. Kurumsal olarak bu köklü mirasın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alma mekanizmalarının hedef alınıp yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Berat Bey'in bu kadar hedef olmasının sebebi, o dönemki vizyoner bakış açısından kaynaklı Türkiye hayalleriyle alakalıdır. Bugün bir Akdeniz haritası açıp konuşabiliyorsak, Oruç Reis'in faaliyetleriyle, sondaj filolarıyla övünebiliyorsak bunun temellerini atan en önemli isimlerden bir tanesi Berat Albayrak'tır. Kendisi şu an vakıf işleriyle, gençlerin eğitimiyle meşgul olan ve siyasete dönme intibası vermeyen bir isim olmasına rağmen sürekli gündeme getirilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"GECE YARISI OPERASYONLARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI"

Programın devamında Berat Albayrak döneminde küresel finans merkezlerine karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Allah razı olsun, onun sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada sayılı ülkelerde olan çok güçlü bir sondaj ve sismik araştırma filosuna sahip oldu. İşte Somali'de, Pakistan'da ve yakında Batı Afrika'da bu filo sayesinde varız. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeyken, Türkiye'ye özellikle gece yarısı operasyonlarıyla manipülasyon yapmaya çalışan dünyaca ünlü küresel finans ve bankacılık merkezlerinin bu operasyonlarını boşa çıkardığını, karşı operasyonlarla nötralize ettiğini biliyoruz. Bu FETÖ'cü alçaklar niye saldırıyor? Çünkü içlerini acıtmış durumda. Bu ülkeye kim hizmet ederse bunların düşmanıdır. Sayın Berat Albayrak bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli bir vatanseverdir" ifadelerini kullandı.