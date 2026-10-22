Berat Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan'a sistematik yıpratma operasyonu: Asıl hedef Türkiye'nin tam bağımsızlığı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon soruşturması bahanesiyle yeniden hedef tahtasına konulmak istenirken, CHP ve Yeni Parti cephesinden yöneltilen iddialar A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Uzmanlar, Albayrak üzerinden yürütülen algı operasyonunun asıl hedefinin Türkiye'nin milli ekonomi ve enerji hamlelerini yıpratmak olduğunu vurguladı. Berat Albayrak'a yönelik iddiaların siyasi ve algısal bir operasyonun parçası olduğu değerlendirmesini yapan uzmanlar, enerji ve ekonomi alanındaki icraatları üzerinden Türkiye'ye yönelik stratejik hedeflere dikkat çekti.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aktif siyaseti bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeni bir algı operasyonuyla yeniden hedef alınmak isteniyor.
Fon soruşturması üzerinden gündeme getirilen iddialar ve CHP ile Yeni Parti cephesinden yöneltilen açıklamalar A Haber ekranlarında mercek altına alındı.
"MAHKEMEDE DELİL SUNAMAYIP ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Dava süreçlerindeki algı manipülasyonlarına dikkat çeken Avukat Hadi Dündar, "Normal şartlarda İmamoğlu çıkıp konuştuğunda bu davanın tamamen siyasi olduğu ortaya çıkacak, bu dosyanın içerisinde hiçbir delilin olmadığını göreceksiniz diyorlardı. Mahkeme heyeti ne yaptı? İmamoğlu'na 'İstediğin kadar konuşabilirsin' dedi. Dört gün boyunca kendisini savundu. Peki 143 tane eylemle ilgili herhangi bir delil, belge, veri mahkemeye sunuldu mu? Mahkeme heyeti bütün belgeleri ekrana yansıtma kolaylığı sağlamışken böyle bir yola başvurulmadı. İşte bunlar konuşulmasın diye, hukukçular 'Burada bir suç isnadı varsa bunu ortadan kaldırmak için delil sunman gerekir' demesin diye gündemi değiştirebiliyorlar. CHP'li bir vekil çıkıp Sayın Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Firari FETÖ'cüler ortaya bir şeyler söylüyor, muhalefet de bunu papağan gibi tekrarlıyor" ifadelerini kullandı.
"DÜŞMANIN OKU HAK EHLİNİ GÖSTERİR"
Söz konusu saldırıların ardındaki stratejik hedefe işaret eden Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Hani çok güzel bir söz vardır; 'Düşmanın okunu takip et, o seni hak ehline götürür.' FETÖ'cülerin devreye girmesi tesadüf değildir. Kimi hedef alıyorlar? Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesi üzerinden Sayın Berat Albayrak'ı hedef alıyorlar. İçeride bir karşılık elde edemeyince dışarıdaki FETÖ'cüler otomatik olarak devreye giriyor. Bir ülkede birtakım problemler olabilir, önemli olan devletin bunu çözebilme iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Kılıcı çekmedim, kesmiyorum' dedi, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve bu işi sonuna kadar götürecek. Burada çok büyük bir stratejik oyun oynanmaya çalışılıyor, bunu görmemiz lazım" şeklinde konuştu.
"BERAT ALBAYRAK'A SALDIRMANIN ASIL SEBEBİ TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEKTİR"
Algı operasyonunun küresel bir organizasyon olduğunu belirten Avukat Hadi Dündar, "Sayın Cumhurbaşkanının tavrını, bugüne kadar millete nasıl sarıldığını, milletin iradesinden şaşmadığını kendileri bizden çok daha iyi biliyorlar. İlk başlarda yanlış bir belge varmış gibi masum başlayan süreç, gelinen aşamada nasıl küresel bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Firari FETÖ'cüler her gün video çekiyor, her gün binlerce paylaşım yapıyor. Niçin bunu yapıyorlar? Devlete zarar verebilmek için! Çünkü siz Cumhurbaşkanının ailesinden birine zarar verirseniz Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanına zarar verirseniz Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye zarar verirseniz İslam dünyasına zarar verirsiniz. Burada küresel bir aklın nasıl devreye girdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bugün halkımız, Bakanlığı döneminde çok başarılı işlere imza atan Berat Bey'in bu ülkeyi ekonomik sıkıntılardan da çıkarabilecek vizyonda olduğunu biliyor ve ona yönelik büyük bir beklenti duyuyor" sözleriyle durumu özetledi.
ENERJİDE VE EKONOMİDE MİLLİ ATILIMLARIN MİMARI
Berat Albayrak'ın bakanlıkları döneminde Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kazanımların altını çizen Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Berat Albayrak'ın bakanlığı üzerinden beş altı yıl geçti. Orada enerji alanında çok köklü atılımlar yapıldı. Kurumsal olarak bu köklü mirasın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alma mekanizmalarının hedef alınıp yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Berat Bey'in bu kadar hedef olmasının sebebi, o dönemki vizyoner bakış açısından kaynaklı Türkiye hayalleriyle alakalıdır. Bugün bir Akdeniz haritası açıp konuşabiliyorsak, Oruç Reis'in faaliyetleriyle, sondaj filolarıyla övünebiliyorsak bunun temellerini atan en önemli isimlerden bir tanesi Berat Albayrak'tır. Kendisi şu an vakıf işleriyle, gençlerin eğitimiyle meşgul olan ve siyasete dönme intibası vermeyen bir isim olmasına rağmen sürekli gündeme getirilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
"GECE YARISI OPERASYONLARINI BOŞA ÇIKARMIŞTI"
Programın devamında Berat Albayrak döneminde küresel finans merkezlerine karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Allah razı olsun, onun sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada sayılı ülkelerde olan çok güçlü bir sondaj ve sismik araştırma filosuna sahip oldu. İşte Somali'de, Pakistan'da ve yakında Batı Afrika'da bu filo sayesinde varız. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeyken, Türkiye'ye özellikle gece yarısı operasyonlarıyla manipülasyon yapmaya çalışan dünyaca ünlü küresel finans ve bankacılık merkezlerinin bu operasyonlarını boşa çıkardığını, karşı operasyonlarla nötralize ettiğini biliyoruz. Bu FETÖ'cü alçaklar niye saldırıyor? Çünkü içlerini acıtmış durumda. Bu ülkeye kim hizmet ederse bunların düşmanıdır. Sayın Berat Albayrak bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli bir vatanseverdir" ifadelerini kullandı.
"ASIL HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN VE KARAR MEKANİZMALARIDIR"
Programda söz alan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, geçmiş dönemde görev almış isimlerin hedefe konulmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Kendisini yerli çalışmalarıyla hatırlıyoruz. Şu an siyasette olmayabilir, kendi mütevazı hayatında çalışmalarıyla devam ediyordur. Fakat 5-6 yıl öncesinden bir ismin hedef alınması ve ailevi ilişkilerini düşündüğümüz zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, makamına ya da karar alma mekanizmalarına yönelik bir yıpratma harekatı gibi duruyor. Her konuda hemen hemen aynı ismin ortaya atılması, sistematik olarak arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir hamlenin yapılmaya çalışıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Siyasette seviyenin giderek düşürüldüğünü ve iftiranın normalleştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Son dönemde pervasız bir şekilde arka arkaya iftira meselesinin siyasette normalleşmeye çalışıldığını görüyoruz. 'Ben bir iddia atayım, Banu El ispatlayabiliyorsa ispatlasın bana ne' ya da bir A4 kağıdı gösterip 'bu kağıtta ne yazdığını gitsin araştırsın' gibi hem sığ hem varoş ve siyasete yakışmayacak derecede kötüye giden bir hale geldik. Toplumun muhalefetten beklentisi bu değil; tehdit hiç değil, iftira hiç değil. Beğenseler de beğenmeseler de toplumun büyük bir kesiminde gönlünde taht kurmuş ve siyasi irade olarak devletin en yüksek makamına oturmuş bir insana karşı da saygıda kusur etmemek gerekiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
MİLLİ ENERJİ VE EKONOMİDE TARİHİ ADIMLAR ATILDI
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Yayın akışında Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde enerji ve maliye alanında atılan devrim niteliğindeki adımlar tek tek sıralandı.
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Bor Karbür Tesisi'nin kurularak bor madenine yüksek katma değer kazandırılması, 14 hidroelektrik ve 16 rüzgar enerjisi santralinin devreye alınması, yerli kaynakların payının rekor seviyede artırılması ve Karadeniz ile Akdeniz'de derin deniz sondaj çalışmalarının başlatılması gibi stratejik hamleler aktarıldı.
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Ayrıca günlük 243 milyon metreküplük doğal gaz tedarik rekoru, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalar, Katar ile yapılan LNG anlaşması, nükleer enerji yatırımları, 2019 son çeyreğindeki yüzde 6'lık ekonomik büyüme, politika faizlerinin yüzde 24'ten yüzde 8,25'e düşürülmesi, yurt dışındaki altın rezervlerinin Türkiye'ye getirilmesi ve pandemi döneminde IMF'den borç almadan 5,5 milyon aileye sağlanan nakdi yardımlar ile uygun faizli konut destekleri hatırlatıldı.
"FETÖ İLE MUHALEFET ARASINDAKİ İFTİRA DÖNGÜSÜ"
Berat Albayrak döneminde başlatılan milli enerji vizyonunun altını çizen Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Ülkeye hep ne eleştirisi yapılıyordu? 'Bakın biz çok çıkartıyoruz fakat işletemiyoruz, dışarıya gönderiyorsunuz, işletiyorsunuz sonra içeriye getiriyorsunuz' deniliyordu. İşte Sayın Berat Albayrak, 'Biz kendimiz çıkartıyoruz, kendimiz işletiyoruz' diyerek kendi ülkemizdeki o işletmesini kuran bir sistemi kurmuştu o zaman" hatırlatmasında bulundu.
Albayrak'ın siyasetten uzak durmasına rağmen sürekli hedef gösterilmesinin altında seçim odaklı bir yıpratma stratejisi olduğunu belirten Avukat Hadi Dündar, "Bütün bunları yapan bir profilden bahsediyoruz ve bu profile karşı her fırsatta iftira girişimine girenleri görüyoruz. İlk başta çıktılar, '128 milyar dolar nerede?' diye bir yalan ortaya koydular. Bu yalanın üzerinde o kadar fazla tepindiler ki seçim bittiği günden sonra bu konuyu unuttular. Fakat mahkeme peşini bırakmadı, bunun yalan olduğunu kanıtladı. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gittiler, Anayasa Mahkemesi tarafından da bunun yalan olduğu ortaya çıkartıldı" dedi.
"AMAÇLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I YIPRATMAK"
Muhalefet ile firari FETÖ mensuplarının ortak bir mekanizmayla hareket ettiğini dile getiren Avukat Hadi Dündar, "FETÖ'cülerin tek bir dayanağı var, muhalefet dayanağı; muhalefetin de tek bir tutunduğu dal var, o da FETÖ'cüler. İkisi arasında bir döngü var ve bu döngüyü her fırsatta kullanıyorlar. FETÖ firarileri iftira dolu videoları çekip yayınlıyorlar, bir iki gün sonra bir bakıyorsunuz ki bir siyasi partinin lideri grup kürsüsünde aynı iddiaları dile getiriyor. Elde bir delil, belge, veri var mı? Yok. Faik Öztrak ve Ümit Özlale, Berat Albayrak üzerinden Sayın Cumhurbaşkanını yıpratmaya çalıştılar. Temel hedef seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanının seçilmemesi için kurulan bir organizasyondur. Saatlerce üzerinde konuşabileceğimiz yerli ve milli ekonomi adımlarını atan, siyasetten tamamen uzak birini sırf Cumhurbaşkanını yıpratmak uğruna bu şekilde hedefe koyuyorlar" şeklinde konuştu.