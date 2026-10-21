Yapay zekaya algı operasyonu talimatı! Berat Albayrak'ın avukatından fon soruşturması iftiralarına tokat gibi cevap

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin iftiralarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Berat Albayrak’ın kamuoyuna yansıyan fon soruşturmasıyla doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, buna rağmen isminin siyasi ve dijital manipülasyonlarla gündeme getirildiği ve bu girişimlere karşı hukuki mücadele yürütüleceği ifade edildi. Açıklamada, "17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir" denildi.

AHaber CANLI YAYIN Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukat İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale tarafından servis edilen dezenformasyon niteliğindeki asılsız iddialara ilişkin kamuoyu açıklaması yayımladı. Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen ve 2024-2026 yıllarını kapsayan işlemlerle Berat Albayrak arasında hiçbir bağ bulunmadığının altı çizilen açıklamada, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların Erdoğan'ı hedef alan kirli oyunlarının yargıya taşınacağı duyuruldu. BERAT ALBAYRAK NEDEN YENİDEN HEDEFTE? Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın 19.10.2026 tarihinde TBMM'de ve "X" sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.

CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak. (Fotoğraf: AA) 6 YILDIR AKTİF SİYASETTE DEĞİL



Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır. Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır. Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalarıdır. BERAT ALBAYRAK'IN AVUKATINDAN ÖZTRAK VE ÖZLALE'YE SERT YANIT ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HATIRLATILDI



24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Berat Albayrak döneminde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesi kurulmuş, pozitif büyüme sağlanmış ve cari fazla verilmiştir. Ağır pandemi koşullarına ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervleri 85,2 milyar dolar seviyesinde korunmuş, yurt dışında bulunan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmiş ve altın rezervi 719 tona yükseltilmiştir. Buna rağmen Faik Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırılar o dönemde de gerçekleştirilmiş; siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanını" sistematik şekilde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine tazminata hükmedilmiş ve anılan karar yargısal denetimden de geçerek 20.05.2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuken kesinleşmiştir.