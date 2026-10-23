Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir finans zirvesinde gerçekleştirdiği konuşmanın çarpıtılarak dezenformasyon malzemesi haline getirildiğini belirtti.

Konuşmasının bağlamından koparıldığını ifade eden Yılmaz, söz konusu dezenformasyon ve saldırılara bir milletvekilinin de katıldığını kaydetti. Yılmaz, konuşmasının, vergi istismarına yönelik düzenlemenin yanlış algılanmasıyla ilgili olduğunu ve bunun kolaylıkla anlaşılabileceğini dile getirdi.

PATRON FONLARINA VERGİ İSTİSNASI KALDIRILMIŞTI

Cevdet Yılmaz, açıklamasında 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle yapılan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle, katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) kayıtlı olmayan, kamuoyunda "patron fonları" olarak da adlandırılan fonlardan elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi istisnasının kaldırıldığını belirtti.

Yılmaz, böylece söz konusu fonlardan elde edilen kazançların da gelir vergisine tabi hale geldiğini ifade etti. 11 Aralık'taki konuşmasının, bu düzenlemenin kapsamını açıklamak ve vergi istismarcıları dışındaki kesimlerin olumsuz etkilenmeyeceğini vurgulamak amacı taşıdığını kaydetti.