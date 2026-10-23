Cevdet Yılmaz'dan patron fonları tepkisi: Konuşmam bağlamından koparıldı, meşru yatırımcıların haklarına sahip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, patron fonlarına yönelik vergi düzenlemesi üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 11 Aralık 2025'teki konuşmasının bağlamından koparıldığını belirten Yılmaz, “Siyaset her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işidir” dedi. Yılmaz, düzenlemenin vergi istismarcılarını hedef aldığını vurgulayarak meşru yatırımcıların haklarını korumaya devam edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir finans zirvesinde gerçekleştirdiği konuşmanın çarpıtılarak dezenformasyon malzemesi haline getirildiğini belirtti.
Konuşmasının bağlamından koparıldığını ifade eden Yılmaz, söz konusu dezenformasyon ve saldırılara bir milletvekilinin de katıldığını kaydetti. Yılmaz, konuşmasının, vergi istismarına yönelik düzenlemenin yanlış algılanmasıyla ilgili olduğunu ve bunun kolaylıkla anlaşılabileceğini dile getirdi.
PATRON FONLARINA VERGİ İSTİSNASI KALDIRILMIŞTI
Cevdet Yılmaz, açıklamasında 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle yapılan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle, katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) kayıtlı olmayan, kamuoyunda "patron fonları" olarak da adlandırılan fonlardan elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi istisnasının kaldırıldığını belirtti.
Yılmaz, böylece söz konusu fonlardan elde edilen kazançların da gelir vergisine tabi hale geldiğini ifade etti. 11 Aralık'taki konuşmasının, bu düzenlemenin kapsamını açıklamak ve vergi istismarcıları dışındaki kesimlerin olumsuz etkilenmeyeceğini vurgulamak amacı taşıdığını kaydetti.
"DÜZENLEMELER SADE BİR DİLLE ANLATILMALI"
Ekonomik iletişimin önemine dikkat çeken Yılmaz, düzenleyici otoritelerin alınan tedbirlerin amacını ve hangi alanları etkilediğini kamuoyuna açık, şeffaf ve sade bir dille anlatması gerektiğini vurguladı.
Aksi halde hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk çerçevesinde faaliyet gösterenlerin birbirine karıştırılabileceğini belirten Yılmaz, bu durumun meşru yatırımcılara ve sermaye piyasalarına zarar verebileceğine işaret etti.
"İSTİSMARCILAR VE MANİPÜLATÖRLERLE MÜCADELE SÜRECEK"
Cevdet Yılmaz, açıklamasının sonunda istismarcılar ve manipülatörlerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Meşru yatırımcıların haklarının korunmasının ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Yılmaz, kalkınma çabalarının önemli bir parçası olan sermaye piyasalarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini bildirdi.