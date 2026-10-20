Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesine başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı belirlendi.

Milas Belediyesi'ne operasyondan görüntü

BELGELERDE ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlendi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi.

Belgelerde aynı isimler bulunmasına rağmen imzaların farklı olduğu, banka dekontlarında tutarların rakamla ve yazıyla yazılan bölümlerinin uyuşmadığı kaydedildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi. İncelemede, isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde tespitlere yer verildi.