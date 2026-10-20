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Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bank of America bünyesindeki Londra merkezli Merrill Lynch International'ın, operasyonlar başlamadan hemen önce 5 dev hissede milyarlık pozisyon kapatarak 8 milyar TL net kazançla piyasadan çıktığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın, operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyon kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi.

Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış! - 1

Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar TL net kazanç sağladığı tespit edildi. Bank of America bünyesinde uluslararası yatırım ve varlık yönetimi faaliyetleri yürüten Londra merkezli Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle soruşturmanın merkezine oturdu.

Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış! - 2

Soruşturma detaylarına göre kurum, fonlara yönelik adli operasyonların öncesindeki süreçte Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi gerçekleştirdi.

Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış! - 3

POZİSYONLAR KAPATILDI
Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, Türkiye'de fon soruşturmalarına yönelik adli operasyonlar düğmesine basılmadan hemen önce beş hisseden tamamen çıktı.

Operasyon öncesinde tüm pozisyonlarını kapatıp piyasadan ayrılan Merrill Lynch International'ın, bu işlemler neticesinde toplam yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği saptandı.

Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış! - 4

HABERLİ ÇIKIŞ ŞÜPHESİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar TL'lik kazancın arka planı incelenmeye devam ediyor.

Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış! - 5

TAKASTA BOFA
Soruşturmaya konu olan Merrill Lynch International (MLI), 2008 yılından bu yana küresel finans devi Bank of America (BofA) Corporation'ın %100 mülkiyetindeki uluslararası yatırım ve sermaye piyasaları iştiraki olarak biliniyor.

Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış! - 6

Borsa İstanbul dahil tüm uluslararası finans piyasalarında Merrill Lynch üzerinden yürütülen yüksek hacimli hisse ve fon işlemleri, doğrudan Bank of America grubu adına gerçekleşiyor ve piyasa veri ekranlarında (aracı kurum takas dağılımlarında) "BofA" koduyla yer alıyor.

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#Bank Of America #Merrill Lynch
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