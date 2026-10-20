Borsa soruşturmasında Merrill Lynch detayı: 8 milyarlık şüpheli çıkış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bank of America bünyesindeki Londra merkezli Merrill Lynch International'ın, operasyonlar başlamadan hemen önce 5 dev hissede milyarlık pozisyon kapatarak 8 milyar TL net kazançla piyasadan çıktığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın, operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyon kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi.
Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar TL net kazanç sağladığı tespit edildi. Bank of America bünyesinde uluslararası yatırım ve varlık yönetimi faaliyetleri yürüten Londra merkezli Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle soruşturmanın merkezine oturdu.
Soruşturma detaylarına göre kurum, fonlara yönelik adli operasyonların öncesindeki süreçte Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi gerçekleştirdi.