POZİSYONLAR KAPATILDI

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, Türkiye'de fon soruşturmalarına yönelik adli operasyonlar düğmesine basılmadan hemen önce beş hisseden tamamen çıktı. Operasyon öncesinde tüm pozisyonlarını kapatıp piyasadan ayrılan Merrill Lynch International'ın, bu işlemler neticesinde toplam yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği saptandı.

HABERLİ ÇIKIŞ ŞÜPHESİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar TL'lik kazancın arka planı incelenmeye devam ediyor.