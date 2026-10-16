Alman vatandaşı iki kişinin şikâyetiyle başlatılan kara para soruşturmasında 1 milyar Euro'luk fon, 100 milyon euroluk para transferi ve 80 milyon euroluk sözleşme tespitleri mercek altında altına alındı.

Murat Ağırel için ev hapsi kararı verilmişti (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Müştekiler, belgeleri Murat Ağırel'e ilettikten sonra tehdit edildiklerini öne sürdü. Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Soruşturma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütülüyor.

AĞIREL İÇİN EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan hatırlanacağı üzere, fon soruşturmasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturmada başlatılan Murat Ağırel için ev hapsi kararı verilmişti.

ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın kapsamına ve yakalanan şüphelilere dair bilgileri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artunel ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi ve toplamda şu anda 4 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Bunların aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül, Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli şu anda gözaltına alınmış durumda" sözleriyle aktardı.



MİLYONLARCA EUROLUK VURGUN VE TEKNE SATIŞI İDDİASI

Müşteki ifadelerine yansıyan dudak uçuklatan rakamları ve dosyadaki iddiaları aktaran Mercan, "Müştekiler tarafından verilen ifadeler doğrultusunda 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyon euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bahsi geçen kişilerinse yine konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri ifade edildi soruşturma kapsamında. Detaylar oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım" ifadelerini kullandı.