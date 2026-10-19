Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması! Firari Emir Sarıgül teslim oldu

Mustafa Sarıgül ve ailesinin bazı üyelerine yönelik yürütülen kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Firari olarak aranan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan son gelişmeleri aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin de adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

BABASININ KONUTUNDA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Emir Sarıgül'ün babası YENİ Parti Mustafa Sarıgül'ün Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yer alan Angora Evleri sitesindeki lüks konutta olduğu saptanmıştı.

Soruşturma detaylarına göre, adrese ait konutun Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'dan doğan milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle, firari oğlu Emir Sarıgül'ün bu hukuki koruma zırhından faydalanmak amacıyla babasının Çankaya'daki konutuna sığındığı belirlenmişti.

EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Emir Sarıgül'ün avukatı ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğunu belirterek şu ifadelerin kullandı. Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrıyar, Artun Er ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu toplamda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari konumda olan Emir Sarıgül'dü. O da geçtiğimiz saat itibarıyla avukatıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu ." ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE SEVK EDİLECEK

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından gözlerin çevrildiği adliye sevk sürecini bildiren A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin bugün itibarıyla gözaltı süreleri doluyor. Bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Operasyon sabahında gözaltına alınan 5 isim, 19 Ekim'de sabah itibarıyla adliyeye gönderilecek" değerlendirmesinde bulundu.

EMİR SARIGÜL'ÜN SEVKİNE İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Teslim olan Emir Sarıgül'ün sorgu sürecine ilişkin belirsizliğe değinen A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Fakat Emir Sarıgül bugün sevk edilecek mi, edilmeyecek mi bunun için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emir Sarıgül'ün ifade işleminin bugün başlaması bekleniyor ya da savcılık talebi üzerine doğrudan emniyette ifade vermeden direkt olarak savcı huzurunda bir ifade verebilir" ifadelerini kullandı.