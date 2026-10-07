Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı.

AHaber CANLI YAYIN Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan 'mutlak butlan' krizi ve art arda gelen istifaların ardından siyasetin gözü Ankara'ya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. "BELEDİYECİLİK BİZİM İÇİN MİLLETE HİZMET KAPISIDIR" Başkan Erdoğan, "AK Parti ailesi yeni katılımlarla saflarını güçlendirmeye devam ediyor. Huzur içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak bizi görüyor. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme olabilir ama bizde sadece millete hizmet makamıdır. Bugün aramıza katılan Cemil Tugay'a "hoş geldin" diyorum" ifadelerini kullandı. CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti'ye katılırken rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TUGAY YAN YANA OTURDU AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yan yana oturdu. CEMİL TUGAY AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE! BAŞKAN ERDOĞAN GENEL MERKEZ'DE

Öte yanda Başkan Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. TUGAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarına konuşan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi. CEMİL TUGAY AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Öte yandan AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. (Foto: AA) AK PARTİ'DEN İZMİR MARŞLI PAYLAŞIM

AK Parti'nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanıldı. Videonun sonunda ise "7 Ekim" tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti. Başkan Erdoğan Cemil Tugayı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN CEMİL TUGAY'I KABUL ETTİ KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL

Hatırlanacağı üzere 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.