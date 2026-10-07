İstanbul’da sıcaklıklar 26 dereceyi görecek! Pastırma yazı için yeni tahmin
A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonu termometrelerin 26 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Ancak pastırma yazı bekleyenlere kötü haber veren Adil Tek, ayın 15'inden hemen sonra havaların sert şekilde soğuyacağını ve kışın kar yağışlarının azalacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde yağmur, fırtına ve yer yer dolu yağışıyla kendini gösteren soğuk hava kısa bir mola veriyor. A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar yükselmesini beklediklerini söyledi. İstanbul'da 25-26 derecelere ulaşacak sıcaklıkların dikkat çektiğini belirten Tek, bununla birlikte uzun süredir beklenen pastırma yazının henüz netleşmediğini ifade etti.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kentte sabah saatlerinde sıcaklığın 12-14 derece civarında olduğunu söyledi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla havanın daha sakin hissedildiğini belirten Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş yaşanacağını aktardı.
Tek'in verdiği bilgilere göre İstanbul'da bugün sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yarın ise sıcaklık biraz gerileyerek 19-20 derece seviyelerinde olacak. Asıl yükseliş ise cuma gününden itibaren başlayacak.
İstanbul için beklenen sıcaklıklar şöyle:
Tek, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklıkların 25-26 derecelere kadar çıkabileceğine dikkat çekti.