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İstanbul’da sıcaklıklar 26 dereceyi görecek! Pastırma yazı için yeni tahmin

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da sıcaklıklar 26 dereceyi görecek! Pastırma yazı için yeni tahmin

A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonu termometrelerin 26 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Ancak pastırma yazı bekleyenlere kötü haber veren Adil Tek, ayın 15'inden hemen sonra havaların sert şekilde soğuyacağını ve kışın kar yağışlarının azalacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yağmur, fırtına ve yer yer dolu yağışıyla kendini gösteren soğuk hava kısa bir mola veriyor. A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar yükselmesini beklediklerini söyledi. İstanbul'da 25-26 derecelere ulaşacak sıcaklıkların dikkat çektiğini belirten Tek, bununla birlikte uzun süredir beklenen pastırma yazının henüz netleşmediğini ifade etti.

7 EKİM HAVA DURUMU: İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI, SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kentte sabah saatlerinde sıcaklığın 12-14 derece civarında olduğunu söyledi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla havanın daha sakin hissedildiğini belirten Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş yaşanacağını aktardı.

Tek'in verdiği bilgilere göre İstanbul'da bugün sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yarın ise sıcaklık biraz gerileyerek 19-20 derece seviyelerinde olacak. Asıl yükseliş ise cuma gününden itibaren başlayacak.

(AA)(AA)

İstanbul için beklenen sıcaklıklar şöyle:

7 Ekim Çarşamba
22°C
Beklenen en yüksek sıcaklık
8 Ekim Perşembe
19-20°C
Beklenen en yüksek sıcaklık
9 Ekim Cuma
23°C
Beklenen en yüksek sıcaklık
10 Ekim Cumartesi
25°C
Beklenen en yüksek sıcaklık
11 Ekim Pazar
24-26°C civarı
Beklenen en yüksek sıcaklık

Tek, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklıkların 25-26 derecelere kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

(A Haber)(A Haber)

BATIDA YAĞIŞ YOK, DOĞUDA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre bugün yağışlar daha çok yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde etkili olacak. Doğu Akdeniz'de özellikle Hatay çevresinde yağışlı hava öne çıkıyor. Hatay'da bir önceki gün görülen dolu yağışının ardından bugün de yağışların devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmininde de Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtiliyor.

(A Haber)(A Haber)

Bugün yağış beklenen başlıca bölgeler şöyle:

  • Doğu Akdeniz
  • Doğu Karadeniz
  • Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri
  • İç Anadolu'nun doğusu
  • Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri
  • Antalya'nın batı ve doğu kıyıları
  • Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri

Yağışların gece saatlerinden itibaren yurt genelinde önemli ölçüde azalması bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklıklar 26 dereceyi görecek! Pastırma yazı için yeni tahmin - 1

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTIYOR

Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonuna doğru özellikle batı bölgelerinde yükselmeye başlayacağını belirtti. Cuma gününden itibaren yağışların batı kesimlerde büyük ölçüde sona ermesiyle daha sıcak ve sakin bir hava tablosu ortaya çıkacak.

Tek, bu dönemin yaklaşık 4-5 gün sürmesini beklediklerini ifade etti. Ancak bu sıcaklık artışının doğrudan pastırma yazı anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

Çünkü uzman değerlendirmesine göre ekim ayının ikinci yarısında sıcaklıklarda yeniden düşüş görülebilir.

(A Haber)(A Haber)

"PASTIRMA YAZI BİRAZ DAHA GECİKEBİLİR"

Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de pastırma yazının gelip gelmeyeceği. A Haber yayınına katılan Adil Tek, önceki analizlerde pastırma yazı ihtimalinin daha güçlü göründüğünü ancak yeni tahminlerde tablonun değiştiğini söyledi.

Tek, "Hava tahminlerimizde zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor" diyerek yeni verilerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Uzmanın değerlendirmesine göre ekim ayının ikinci yarısında sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri ve altındaki değerlere gerilemesi bekleniyor. Bu nedenle sonbahar havası ayın ilerleyen günlerinde daha fazla hissedilebilir.

Kısacası hafta sonundaki sıcak hava, yazın geri dönüşü anlamına gelmeyecek. İstanbul ve batı bölgelerinde birkaç gün sürecek sıcaklık artışının ardından yeniden serin bir dönem gündeme gelebilir.

İstanbul’da sıcaklıklar 26 dereceyi görecek! Pastırma yazı için yeni tahmin - 2

İSTANBUL BARAJLARINDA GÖZLER YAĞIŞTA

Hava sıcaklıkları kadar İstanbul'un barajlarındaki son durum da merak ediliyor. Adil Tek, kentteki baraj doluluk oranlarının önceki yağışların ardından yaklaşık yüzde 39 seviyelerine kadar yükseldiğini, ancak önümüzdeki günlerde önemli bir yağış beklenmemesi nedeniyle yeniden düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Tek'e göre ekim ayının ikinci yarısı ve kasım ayında yağışların ortalamalar civarında devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle barajlar açısından önümüzdeki haftalarda yağışların seyri önemini koruyacak.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

KIŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yalnızca önümüzdeki günleri değil, kış aylarına ilişkin uzun vadeli tahminleri de değerlendirdi. Tek'in aktardığı tahminlere göre ekim, kasım ve aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında ise sıcaklıkların normallerin üzerine çıkma ihtimali öne çıkıyor.

Bu tablo, geçen kışta olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kar yağışlı günlerin azalabileceğine yönelik beklentileri gündeme getiriyor. Ancak uzun vadeli hava tahminlerinde zaman içinde değişiklik olabileceği de unutulmamalı.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

11-12 EKİM SONRASI BATIDA YAĞIŞ İHTİMALİ

Adil Tek, yağışların batı bölgelerine yeniden ne zaman ulaşabileceğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Buna göre özellikle 11-12 Ekim sonrasındaki günlerde batı bölgelerinde yağış ihtimali yeniden gündeme gelebilir.

Bu nedenle hafta sonundaki sıcak havanın ardından hava durumunda yeni bir değişim yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gözler hem sıcaklıkların seyrinde hem de batıya ulaşması beklenen yağışlarda olacak.

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