(A Haber)

BATIDA YAĞIŞ YOK, DOĞUDA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre bugün yağışlar daha çok yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde etkili olacak. Doğu Akdeniz'de özellikle Hatay çevresinde yağışlı hava öne çıkıyor. Hatay'da bir önceki gün görülen dolu yağışının ardından bugün de yağışların devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmininde de Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtiliyor.