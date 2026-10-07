Fon soruşturmasında milyarlık hisse trafiği! Savcılık virman sonrası satışları inceliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dev fon ve borsa vurgunu soruşturmasında, 3 milyar 88 milyon liralık şüpheli virman trafiğinin ortaya çıkmasıyla soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlarca lira değerindeki hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm virmanlar ve para hareketleri incelenirken, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dev fon ve borsa vurgunu soruşturmasında, dün ortaya çıkan 3 milyar 88 milyon liralık yurt dışına şüpheli virman trafiğinin ardından kritik bir safhaya geçildi.
Toplam 206 şüphelinin yer aldığı, aralarında Tera ve Pusula grubu yöneticileri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, İnfo Grubu yöneticileri Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada savcılık, SPK'nın tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlık hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 23 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.
MAL KAÇIRMA ŞÜPHESİ
Savcılığın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na yazdığı müzekkere doğrultusunda, Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm geriye dönük virmanlar, grup içi para hareketleri ve fon krizi öncesi mal varlığı devirleri ayrıntılı olarak inceleniyor. Şüphelilerin elindeki varlıkları başkalarına devrederek veya piyasada satarak mal kaçırma amacı taşıyıp taşımadığı araştırılırken, verilerin geniş kapsamlı tedbir kararlarına esas oluşturacağı belirtildi.