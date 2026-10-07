Soruşturmanın diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldı da Pusula'daki hesabından başka bir yere virman yapmış. Ne tesadüf ki, para hareketleri fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026'dan önce... İzzel Barokas ismi ilginç... Cenevre'de banker... Londra'da Prinkipo Capital'in ortağı... Vergi cenneti Seyşellerde World Class Investment Limited'in sahibi... İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının distribütörü Şaban Serkan İlaldı Londra'da Fena Invest'in sahibi... Gelelim Tera'ya... Şirketin Londra-Dubai-İsviçre-Virjin Adaları bağlantılarına... Duymuşsunuzdur, Tezmen ailesinin İngiltere merkezli bir şirketi var. Adı Gildencrest Capital... Şirket 2011'de kurulmuş. Eski adı Tera Europe Limited... 2024'ün sonunda adı Gildencrest olarak değiştiriliyor. 2024 yılından itibaren şirket hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başlıyor. O tarihten sonra Gildencrest Capital Limited'in, hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artıyor, yüksek kârlar elde etmeye başlıyor. Bu şirketin, Türkiye'de özellikle Tera ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var. Şirket Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirse de yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimler var. İngiltere'deki kayıtlara göre, Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta yani SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrılmış görünüyor!