Külliye'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etti

Başkan Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da bugün yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a dair açıklamasında siyasette her şeyin olabileceğini vurgulayarak "Siyasette isimler, rozetler ve konumlar değişebilir; fakat baki kalan şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir. Dolayısıyla siyasette olur veya olmaz gibi kesin ifadelere yer yok." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AK PARTİ'DEN CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Siyasette bu tür gelişmeleri, kulis söylentilerini ya da dönemsel tartışmaları sığ bir çerçeveden okumak, resmin büyüğünü kaçırmak olur. Bizim açımızdan bakış açısı son derece nettir: Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız. Siyasette kapıları peşinen kapatmak da doğru değildir, suni gündemlerle süreci manipüle etmek de. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın pusulası her zaman nettir: Ayrım yapmaksızın millete hizmet etmek, ortak aklı büyütmek ve İzmir'in hak ettiği standardı yakalamasını sağlamak." dedi.

AK Parti olarak İzmir'in biriken kronik sorunlarının çözümü, hemşehrilerin mutluluğu ve şehrin geleceği için bugüne kadar hangi kapıyı çalmak gerekiyorsa tereddüt etmeden çaldıklarını vurgulayan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kiminle ortak akıl üretmek gerekiyorsa aynı masaya oturduk. Çünkü bizim nazarımızda aslolan İzmir'dir. İzmir'in kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Bakınız, siyasette isimler, rozetler ve konumlar değişebilir; fakat baki kalan şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir. Dolayısıyla siyasette olur veya olmaz gibi kesin ifadelere yer yok. Siyasette her şey olabilir. Gündemde olan her adımı, işte bu hizmet odaklı ilkelerimiz ışığında takip ediyor ve İzmir için çalışıyoruz. Zamanın mekaniği neyi gerektiriyorsa, vakti geldiğinde o gerçekleşir. Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi her süreç de en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır.