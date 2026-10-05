AK Parti'ye katılacağı konuşulan Cemil Tugay'dan iddiaları güçlendiren cevap
CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla siyaset gündemine oturdu. Siyasi geleceğine ilişkin yeni bir adımın sinyali olarak yorumlanan bu paylaşımın ardından Tugay'ın sosyal medyada kendisine yöneltilen AK Parti sorusuna verdiği net yanıt, iddiaları daha da güçlendirdi.
18 Haziran'da CHP üyeliğinden istifa eden ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmayarak yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi.
Gelişmelerin odağındaki Tugay, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.
Basına kapalı gerçekleşen kritik görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmede kentin geleceğine yönelik projeler ve önemli başlıklar hakkında bilgi sunduklarını belirtti. Tugay, paylaşımında, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İDDİALARI GÜÇLENDİREN CEVAP
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada bir vatandaşın Cemil Tugay'a yönelttiği soru ve Tugay'ın verdiği yanıt yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bir kullanıcı, Tugay'a "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusunu yöneltti.
Soruyu yanıtsız bırakmayan Tugay, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.