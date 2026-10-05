18 Haziran'da CHP üyeliğinden istifa eden ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmayarak yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi.

Basına kapalı gerçekleşen kritik görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmede kentin geleceğine yönelik projeler ve önemli başlıklar hakkında bilgi sunduklarını belirtti. Tugay, paylaşımında, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN CEVAP

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada bir vatandaşın Cemil Tugay'a yönelttiği soru ve Tugay'ın verdiği yanıt yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bir kullanıcı, Tugay'a "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtsız bırakmayan Tugay, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.