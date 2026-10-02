BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN URALOĞLU İLE KRİTİK TEMASLAR Tugay'ın Ankara temaslarının detaylarına dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "Aslında şöyle; Cemil Tugay'ın Ankara ziyareti o gün öğle saatlerinde, çarşamba günüydü, duyulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu talebi Cemil Tugay'dan geliyor. Kendisi baş başa bir görüşme gerçekleştirmek istiyor. Hatırlarsan Mansur Yavaş'ın verdiği fotoğraf vardı, 9 Eylül günü Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de bir fotoğraf vardı. Kendisi de sanıyorum tıpkı Mansur Yavaş gibi benzer bir fotoğraf vermek istiyor. Yani başka herhangi bir siyasetçi olmadan bir fotoğraf vermek istiyor. Ben tabii bu görüşmeden sonra AK Parti İzmir milletvekilleriyle de görüştüm. Yani şöyle söyleyeyim; o gün itibarıyla zaten geçiş kararı netleşmişti. Burada şu var: İzmir'in kronikleşmiş sorunları var, çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Özellikle ulaşımla, trafikle ilgili, altyapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var ki zaten aynı gün Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesi de o geçişin tamamlandığını gösteren bir başka işaretti" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜKŞEHİR KAYNAKLARINA GÖRE HAFTAYA ÇARŞAMBA KATILACAK" İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği sıcak bilgileri paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, "Emeğe saygı çerçevesinde ismini vereceğim; Onur Çakır vardır, İzmirli gazeteci arkadaşım. Biz Yeni Asır'da beraber de çalıştık, onun İzmir'de kendi bir internet sitesi de var. O dün beni aradı. Onun bilgisi ki yakındır, oraları iyi takip eder; önümüzdeki hafta ilk grup toplantısında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağını bana söyledi. Onun Büyükşehir kaynaklarından aldığı bilgi bu. Yani sanıyorum 7 Ekim ya da 8 Ekim, haftaya çarşamba günü orada, İzmir'de konuşulan, daha doğrusu Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta, yani AK Parti'nin ilk grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde" sözleriyle süreci aktardı.

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"MUHALEFETİN AYARLARINI VE DENGESİNİ BOZACAK BİR GELİŞME"

İzmir'in siyasi geçmişine ve sembolik önemine değinen Gazeteci Zafer Şahin, "Efendim, işte bu önemli mi, Büyükşehir Belediye Başkanı niye geçiyor? Tabii bu siyaseten tartışılır ama sembolik anlamda önemli. Niye önemli? Çünkü İzmir, Türkiye'de muhalefetin, özellikle CHP'nin kalesi olarak bilinen bir kent. Çok uzun yıllardır, ta işte rahmetli Burhan Özfatura'dan sonra hep DSP, CHP geleneğinden gelen isimler tarafından idare edildi İzmir. Yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz" dedi.

Araya giren sunucu Haktan Uysal, "Priştina ile başlayan, önce DSP sonra CHP..." diyerek kentin siyasi geçmişindeki tarihi sürece işaret etti.

Sözlerini sürdüren Gazeteci Zafer Şahin, "İdare edildi İzmir. Yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Şimdi burada böylesine kale olarak görülen bir kentin, gitti gidiyor denilen bir iktidar partisine geçmesi, en azından yerel yönetimin, aslında muhalefetin ayarlarını, dengesini bozacak bir gelişmedir" ifadeleriyle olası geçişin Türk siyasetindeki dengeleri kökten değiştireceğini vurguladı.

"İZMİR UZUN YILLARDIR DOĞRU DÜZGÜN HİZMET ALAMIYOR"

İzmir'deki seçmen reflekslerini ve yerel hizmet yetersizliklerini değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "İşte seçmen daha bir bilenir, ilk yerel seçimde hesabı daha sert keser... Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Ama ben meseleye şu açıdan bakıyorum; İzmirli'nin, Haktan, sen oralısın diye hatırlıyorum, ben de 12 sene Yeni Asır'da çalıştım, 5 yıl da bizzat İzmir'de yaşadım. Ben oradaki insanlarımızın, İzmirlilerin hizmete ne kadar muhtaç ve ihtiyaç duyduğunu, hasret kaldıklarını ve devletin yaptığı yatırımların öneminin farkında olduklarını, en sıkı muhaliflerin bile devletin yaptığı yatırımların farkında olduklarını biliyorum. O yüzden ben İzmirli'nin şehircilik anlamında yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında bu geçişe çok da öyle düşünülenin aksine tepki göstermeyeceğini düşünüyorum, hizmet almak anlamında. Çünkü maalesef yerel yönetimler anlamında, şehircilik anlamında İzmir çok uzun yıllardır doğru düzgün bir hizmet alamıyor. Bu benim şahsi fikrim değil, bu bizzat o kentte yaşayan herkesin fikri. Yani Türkiye'nin en güzel kentlerinden birinde havaalanından şehre giderken kafanızı çevirdiğinizde hâlâ gecekondularla karşılaşıyorsunuz. Sadece bu değil; yürümeyen bir trafik, şehircilik alanında birçok konuda Anadolu'nun İzmir'den çok daha küçük kentlerinin gerisinde kalmış bir İzmir'den bahsediyoruz. O yüzden elbette ki tepki gösterenler olacaktır, bazı fanatik isimler bu tepkiyi daha da ileri boyuta götürecektir ama benim konuştuğum Büyükşehir'e yakın isimler de AK Parti'ye yakın isimler de belediye meclisinde zaten bir sorun olmadığını, o mecliste kararların yüzde 94 oranında uzlaşıyla alındığını bugüne kadar, bundan sonra da sürecin öyle devam edeceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

TAŞRA İLÇELERİ DE KATILACAK MI?

İzmir'de başka ilçe belediyelerinin de geçiş yapıp yapmayacağı konusundaki kulis bilgilerini aktaran Gazeteci Zafer Şahin, "Belediyeler, başka belediyeler geçer mi? Evet, kimileri 6 belediye diyor, kimileri 3 belediye ismi veriyor ama daha çok taşra ilçeler diyebileceğimiz, yani metropolün dışındaki ilçelerin geçme ihtimali daha yüksek gözüküyor; Bergama gibi, Tire gibi, Bayındır gibi. Ki zaten şöyle de bir şey var, Haktan; mesela Bergama Belediye Başkanı bir önceki seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş. Daha sonra dönmüş, CHP'den belediye başkanı seçilmiş. Bergama'da bir önceki dönem zaten AK Parti'deydi. Yine Bayındır yakın dönemde AK Parti'deydi" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Zafer Şahin devamında, "Tire her zaman geleneksel olarak merkez sağın, DYP, ANAP çizgisinin etkili olduğu bir yerdir. Dolayısıyla İzmir'in taşra ilçelerinin Cemil Tugay'dan sonra AK Parti'ye katılma ihtimali son derece yüksek bence de. Bir de son söz; şu an öyle bir ortam var ki mesela beni en çok şaşırtan yakın dönemde Çiğli'nin AK Parti'ye katılması oldu. Sen de bilirsin, Çiğli metropol bir ilçedir ve CHP'nin çok güçlü olduğu bir yerdir." açıklamasını yaptı.