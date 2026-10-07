İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. SPK’nın da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.