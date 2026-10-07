-°C
CANLI YAYIN

Fon soruşturmasında gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fon soruşturmasında gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. SPK’nın da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK
Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Kaya çifti yatırımlarını TMSFye iade ettiKaya çifti yatırımlarını TMSFye iade etti KAYA ÇİFTİ YATIRIMLARINI TMSF'YE İADE ETTİ

#Fatma Betül Sayan Kaya #İlyas Kaya
Önceki Haber
Esenyurt’ta bir lisede öğrenciler arasında kavga çıktı
Esenyurt’ta bir lisede öğrenciler arasında kavga çıktı
Berna Laçin’den skandal "İzmir" paylaşımı! Savcılıktan jet soruşturma
Sonraki Haber
Berna Laçin’den skandal "İzmir" paylaşımı! Savcılıktan jet soruşturma
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın