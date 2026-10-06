İngiltere İletişim Düzenleme Kurumu Ofcom, Meta hakkında Online Safety Act kapsamında ilk resmi soruşturmasını başlattı. Kurum, özelliğin kullanıma sunulmadan önce yasa dışı içerik ve çocukların güvenliği açısından gerekli risk değerlendirmelerinin yapılıp yapılmadığını araştıracak. Soruşturmanın odağında, Instagram'ın mayıs ayında kullanıma sunduğu ve paylaşılan içeriklerin görüntülendikten sonra kaybolmasını sağlayan "Instants" özelliği bulunuyor.

İngiltere'de sosyal medya platformlarına yönelik çevrim içi güvenlik kuralları kapsamında Meta hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin iletişim düzenleyicisi Ofcom, Meta'nın Instagram'da kullanıma sunduğu "Instants" özelliğini piyasaya sürmeden önce yasa dışı içerik ve çocukların güvenliği açısından gerekli risk değerlendirmelerini yapıp yapmadığını inceleyecek.

Ofcom tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Meta'nın Instants özelliğinin kullanıma sunulmasından önce "uygun ve yeterli" bir risk değerlendirmesi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.

OFCOM: GÜVENLİK SONRADAN EKLENMEMELİ Ofcom Uygulama Direktörü George Lusty, platformlarda yapılan önemli değişikliklerin kullanıma sunulmadan önce risk değerlendirmesine tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Lusty, çevrim içi güvenlik yasalarının bu konuda açık olduğunu belirterek, güvenliğin ürünlere sonradan eklenen bir unsur değil, tasarım aşamasından itibaren sistemin parçası olması gerektiğini ifade etti.

Lusty, soruşturmanın, platformların yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin endişeler oluşması halinde Ofcom'un harekete geçeceğini gösterdiğini kaydetti.

META: OFCOM'U BİLGİLENDİRDİK

Meta ise Online Safety Act kapsamındaki düzenleyici yükümlülüklerini ciddiye aldığını açıkladı.

Şirket sözcüsü, Instants özelliği kullanıma sunulmadan önce risk analizi yaptıklarını ve Ofcom'u bu özellik hakkında birçok kez bilgilendirdiklerini belirtti.

Meta ayrıca Instants'ın ekran görüntüsü alınmasını, içeriklerin yeniden paylaşılmasını ve iletilmesini engelleyen korumalar içerdiğini açıkladı. Özelliğin herkese açık bir akışa sahip olmadığı ve genç kullanıcılar için Instagram'ın Teen Account korumalarının otomatik olarak devreye girdiği belirtildi.

Şirket, soruşturma kapsamında Ofcom ile işbirliği yapacağını bildirdi.

OFCOM DAHA ÖNCE DE PLATFORMALARI İNCELEMİŞTİ

Ofcom'un Online Safety Act kapsamında başlattığı ilk soruşturma geçen yıl çevrim içi intihar tartışmalarının yapıldığı bir forum hakkında olmuştu. Kurum daha sonra pornografi siteleri, çocukların cinsel istismarına ilişkin materyallerin dağıtımında kullanılan dosya paylaşım hizmetleri ve 4chan gibi platformlar hakkında da soruşturmalar yürüttü.

İngiltere'nin çevrim içi güvenlik düzenlemeleri; sosyal medya platformları, arama motorları ve yetişkin içerik sağlayıcılarına yasa dışı içeriklerle mücadele etme ve çocukların güvenliğini koruma konusunda çeşitli yükümlülükler getiriyor.

Ofcom, şirketlerden risk değerlendirmeleri yapmalarını ve yaş doğrulama gibi güvenlik önlemlerini uygulamalarını talep ediyor.

Kurallara uymayan şirketlere 18 milyon sterline kadar veya dünya çapındaki uygun gelirlerinin yüzde 10'una kadar, hangisi daha yüksekse o miktarda para cezası uygulanabiliyor.